La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones por obras
El Consell de Mallorca garantiza que no se dejarán de realizar revisiones, reasignando las 60 citas afectadas a otras estaciones de la isla
EFE
La estación de ITV de Palma I, situada en el polígono de Son Castelló, suspenderá los servicios de inspección de vehículos durante tres meses por obras de urgencia en el tejado, sin que se deje de llevar a cabo ninguna revisión gracias a la reubicación de citas en otros centros.
Según ha informado el Consell de Mallorca este sábado, los trabajos comenzarán el próximo 18 de diciembre y han obligado a recolocar unas 60 citas, ya reasignadas en otras estaciones de la isla, mientras que el personal técnico se trasladará para reforzar la plantilla de los centros restantes.
Las oficinas de la ITV permanecerán abiertas a partir del 7 de enero para ofrecer servicios de información y atención al público, aunque no habrá actividad en las líneas de inspección durante la ejecución de las obras.
La actuación, con un coste aproximado de 320.000 euros, permitirá sustituir el actual tejado de fibra de cemento con trazas de amianto por una nueva cubierta de chapa, lo que incrementará la seguridad del edificio y de los trabajos de mantenimiento.
El Consell ha señalado que esta intervención se suma a las mejoras realizadas en el servicio de ITV, que han reducido los tiempos de espera.
Además, ha avanzado que a principios de 2026 se abrirá una nueva estación en Campos, además de estudiar la reapertura parcial de líneas en Son Castelló a partir de mediados de enero.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación