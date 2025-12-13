La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones por obras

La estación de ITV de Palma I, situada en el polígono de Son Castelló, suspenderá los servicios de inspección de vehículos durante tres meses por obras de urgencia en el tejado, sin que se deje de llevar a cabo ninguna revisión gracias a la reubicación de citas en otros centros.

Según ha informado el Consell de Mallorca este sábado, los trabajos comenzarán el próximo 18 de diciembre y han obligado a recolocar unas 60 citas, ya reasignadas en otras estaciones de la isla, mientras que el personal técnico se trasladará para reforzar la plantilla de los centros restantes.

Las oficinas de la ITV permanecerán abiertas a partir del 7 de enero para ofrecer servicios de información y atención al público, aunque no habrá actividad en las líneas de inspección durante la ejecución de las obras.

La actuación, con un coste aproximado de 320.000 euros, permitirá sustituir el actual tejado de fibra de cemento con trazas de amianto por una nueva cubierta de chapa, lo que incrementará la seguridad del edificio y de los trabajos de mantenimiento.

El Consell ha señalado que esta intervención se suma a las mejoras realizadas en el servicio de ITV, que han reducido los tiempos de espera.

Además, ha avanzado que a principios de 2026 se abrirá una nueva estación en Campos, además de estudiar la reapertura parcial de líneas en Son Castelló a partir de mediados de enero.