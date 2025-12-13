Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca

Una de las adjudicaciones de plazas turísticas más golosa a tenor del alud de solicitantes para apenas 500 unidades ya ha sido resuelta por el Consell de Mallorca, que las ha repartido entre diecisiete interesados para hoteles en edificios declarados bien de interés cultural (BIC) o catalogados. Por el camino se han quedado un centenar de empresas y particulares que en total aspiraban a más de 2.000 plazas, entre ellos hay grandes cadenas, como Meliá, y otras hoteleras como Valentin o Aubamar, o el empresario asturiano Víctor Mesa, propietario de varias casas señoriales.

Otro de los aspirantes que tampoco ha logrado hacerse con plazas es la familia Monjo, que había presentado dos solicitudes. Una a nombre del exalcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, quien pretendía 50 plazas para Can Verga, la primera casa de Juan Mach, su tío abuelo, en la villa natal del magnate para reconvertirla en hotel. La otra solicitud era para la empresa Jujuy S. L., que administra su hija, Margarita Monjo Pons, bajo la denominación comercial de Sa Talaia Blanca, para la que se pedían reservar 22 plazas. Hay que recordar que el agroturismo de los Monjo ubicado en Muro, Sa Talaia Blanca, opera de forma ilegal, entre otras irregularidades no tiene plazas turísticas y el Consell de Mallorca dictó en 2024 que no podía operar por mentir en la declaración responsable de inicio de actividad, resolución que recurrieron los propietarios. No obstante, este establecimiento sobre el que ya pesaba orden de clausura desde 2019 también tendría que haber sido cerrado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictada en 2023, aun así esta temporada turística ha vuelto a estar abierto. Las dos negativas a los Monjo ahora se han producido porque se han agotado las plazas.

En cuatro minutos, agotadas

El presidente del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, dictó el pasado 27 de noviembre la resolución sobre la convocatoria para adquirir y reservar 500 plazas para establecimientos tipo boutique en edificios BIC o catalogados. La adjudicación se ha resuelto siguiendo un "estricto orden de incoación", es decir, se las llevaban los primeros que las solicitaran de forma correcta hasta llegar al límite de la oferta.

El plazo se abrió el 9 de septiembre a las 9 de la mañana. Menos de dos minutos después ya entró la primera solicitud, a nombre de María Luisa de España Fortuny, a quien se han otorgado 50 plazas. A las 9:04:03, es decir, en cuatro minutos, ya se agotaron. El último interesado en hacerse con 8 de 44 plazas que quería reservar fue Cabo Enderrocat S. L. para el hotel Cap Rocat, en Cala Blava.

El hotel Cap Rocat ha logrado hacer la reserva de 8 plazas turísticas de las 44 que pretendía. / DM

Entre los diecisiete adjudicatarios de plazas BIC hay cinco proyectos que se llevan cada uno 50 plazas, además de la solicitante De España Fortuny, Possesio es Paons, Son Macia Negre, Inmaculada Noemí Henry Torres y Finca Son Salas Marratxí, según se comprueba en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) de este jueves. El empresario y constructor Nicolás Mayol Comas ha logrado reservar 40 plazas.

Hay cinco proyectos de hoteles tipo 'boutique' que se han llevado cada uno 50 plazas

Por contra, se ha quedado fuera Meliá, que a través de Hoteles Mallorquines Asociados S. L. quería reservar 22 plazas. Tampoco la hotelera de Onofre Pascual, Aubamar, ha logrado las 120 plazas que pidió. La sociedad Hotel Sa Torre Mallorca, correspondiente al hotel Zoëtry Mallorca quería comprar 9 plazas.

Tampoco Valentin Hotels, de la familia Codolá, y OK Properties de Othman Ktiri, han podido reservar las 50 y 24 plazas, respectivamente, que solicitaban. En este caso han sido excluidas por los acuerdos adoptados por los ayuntamientos donde se ubican los proyectos para los que pretendían las plazas.

En total han sido ocho los consistorios que aprobaron no aplicar la excepción que, a pesar de la moratoria turística del Govern Armengol permitía adquirir nuevas plazas turísticas en edificios catalogados o BIC situados en suelo urbano o rústico, con lo que ha quedado suspendida temporalmente la posibilidad de adquirirlas y el intercambio de plazas entre particulares. Esta posibilidad en manos de los ayuntamientos quedaba contemplada en la normativa turística. Las corporaciones que han optado por la contención frente al crecimiento turístico han sido Esporles, Campanet, Puigpunyent, Algaida, Inca y Artà, municipios gobernados por la izquierda, y Fornalutx, en manos de Independents, y Capdepera, bajo un pacto entre Més y PP.

Los ayuntamientos de Esporles, Campanet, Puigpunyent, Algaida, Inca, Artà, Fornalutx y Capdepera han optado por frenar el crecimiento turístico

El empresario asturiano Víctor Madera, quien ha ido comprando varias casas señoriales protegidas —como Can Pueyo, Ca n’Oleza, Ca n’Ayamans o Can Riera en Pont i Vic— y junto a su esposa, María Obdulia Fernández, restaura inmuebles de valor histórico para incorporarlos a la hotelería de lujo, a través de su marca Vestige Collection, no ha salido favorecido en esta adjudicación. A través de la empresa Condominio Once de Noviembre s.XXI S.L había hecho tres reservas de plazas (de 38, 50 y 24 unidades). Pero el presidente de Quirón Salud se quedó fuera al haberse agotado las plazas tan rápido; la primera de sus solicitudes entró a las 9:07 minutos, demasiado tarde. Madera ya tiene tres alojamientos en Menorca y uno en Palma, Miramar.

La convocatoria para estas 500 plazas turísticas para edificios protegidos la abrió el Consell de Mallorca el pasado 16 de julio, pero por un error informático la tuvo que anular y volver a programar para septiembre. La ley Negueruela había fijado un cupo de 200 plazas en una excepción a la moratoria de 2022 para alojamientos en edificios catalogados o BIC. Pero el PP las incrementó a 500 tras su pacto con Vox para aprobar el decreto ley de turismo en vigor desde abril pasado.