Estas fiestas, el plan está en Ocimax

Cuando llega la Navidad, los planes se multiplican. Quedar con los amigos, pasar tiempo en familia, disfrutar de la pareja u organizar una salida con los compañeros de trabajo. Muchas veces falta un lugar que lo tenga todo. En Palma, ese punto de encuentro se llama Ocimax. Un espacio que reúne ocio donde compras y restauración, y en el que podemos vivir las fiestas sin prisas y disfrutando al máximo con los nuestros.

Cine para todas las edades y horarios

Durante todas las vacaciones escolares, Ocimax refuerza su oferta de cine con sesiones matinales a partir del mediodía, por solo 5 euros, además de las proyecciones de tarde habituales. Una oportunidad perfecta para disfrutar de los estrenos en pantalla grande, ya sea en familia, con los más pequeños, o en una sesión de tarde-noche con amigos o pareja.

Los niños encontrarán su propio universo en la sala infantil de Petits Herois, que estas semanas se llena de actividades y propuestas con temática navideña. Mientras ellos juegan, los adultos pueden aprovechar para ir al cine, hacer compras o simplemente relajarse en alguna de las terrazas del centro.

Un viaje al mundo virtual

Para los más jóvenes (y también para los que no lo son tanto), la sala de realidad virtual se convierte en uno de los grandes atractivos de estas fiestas. Gracias a las gafas de VR, es posible sumergirse en otros mundos, vivir aventuras imposibles o compartir partidas en grupo sin salir de Ocimax. Una experiencia diferente que hace de una quedada un plan memorable.

Compras de Navidad y Reyes sin salir del centro

Otro de los grandes aliados de estas fechas es Media Markt, ubicado en el propio complejo. Allí se pueden encontrar regalos tecnológicos para Papá Noel y los Reyes Magos, con aperturas especiales los domingos 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero, pensando en quienes apuran las últimas compras.

Bares y restaurantes para alargar el plan

Y como no hay Navidad sin algo que celebrar alrededor de una mesa, Ocimax ofrece una variada oferta de bares y restaurantes. Desde un desayuno o merienda en Boutique del Gelato o Punt de Joc, hasta comidas y cenas para todos los gustos (Foster's Hollywood, Skalop, Tako-San, Udon, Pizzea, Burger King, Taco Bell) el centro permite encadenar película, compras y comida (o tapeo) sin salir de Palma.

Unas fiestas navideñas en Ocimax son todavía más felices. / Carlos Ginard

Estas fiestas, tanto si buscas una salida en familia, una cita en pareja, una tarde con amigos o una quedada con compañeros, Ocimax se convierte en el punto de encuentro perfecto para vivir la Navidad de la forma más cómoda. Con todos los planes en un mismo lugar.