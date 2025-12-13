A bordo del Vagón de las Ilusiones: La Navidad vuelve a brillar en Mallorca Fashion Outlet

Mallorca Fashion Outlet se convierte en el escenario perfecto para vivir la magia de la Navidad en familia. Hasta el 5 de enero, el destino de compras vuelve a brillar con una propuesta llena de ideas para regalar y una experiencia inolvidable que convertirá cualquier tarde de estas fiestas en un recuerdo imborrable.

Un viaje en tren lleno de fantasía

Es una de las sorpresas que depara la navidad en Mallorca Fashion Outlet. Y es que todos los sábados y domingos de diciembre, el Vagón de las Ilusiones parte de la estación Intermodal de Palma destino Mallorca Fashion Outlet, A bordo, niños y mayores disfrutan de animación en vivo, música y sorpresas de la mano de Circo Stromboli, que llena el vagón de magia y aventura. La experiencia arranca a las 17.10, 18.10 y 19.10 horas en la Estación Intermodal rumbo Es Caulls. Reserva de plazas 682 37 64 47 (whatsapp).

Línea directa con Papá Noel y los Reyes

En es Caulls ¡Sigue la fantasía! En el Bosque de los Deseos de Mallorca Fashion Outlet, un pasacalles entre mágicas criaturas hará las delicias de todos. Además, niños y mayores tendrán la oportunidad de entregar su carta a los asistentes de Papá Noel y a los emisarios de los Reyes Magos.

Cada día, talleres infantiles para despertar la creatividad

Hasta el 5 de enero, Mallorca Fashion Outlet acoge The Party Lab, un concepto de ludoteca pensado para despertar la creatividad de los peques. Cada día, entretenimiento y actividades infantiles con mucho espíritu navideño para niños y niñas a partir de 4 años: diseño de adornos navideños, elaboración de muñecos y bolas de nieve, personalización de tote bags… dirigidas por especialistas en educación infantil. Así, mientras los benjamines de la casa se divierten, los papás pueden aprovechar para hacer sus compras. Hay dos turnos diarios y es un servicio completamente gratuito, eso sí, es imprescindible reservar plaza. Info y reservas: https://thepartylabmallorcachristmas.simplybook.it/

Las mejores ideas para regalar

Un plan familiar ideal para las tardes en las que aprovechar la visita para adelantar las compras navideñas. Mallorca Fashion Outlet reúne más de 100 boutiques al aire libre con las mejores marcas nacionales e internacionales del momento: Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Swarovski, Rituals, Gant…Con las ideas de regalo más exclusivas y, por qué no, los caprichos con los que soñamos todo el año.

Looks deslumbrantes para las fiestas

La visita es obligada si buscamos inspiración y los outfits de tendencia para deslumbrar en las cenas de empresa, las comidas familiares de Nochebuena o el cotillón de Año Nuevo. Buenas ideas al mejor precio, con grandes descuentos. Y es que en Navidad todos los jueves son Superjueves, días de precios todavía más extraordinarios, llegando 70% de descuento.

Un plan familiar y solidario

En Mallorca Fashion Outlet, las manos que envuelven los regalos de Navidad con ese plus de mimo son las de los usuarios de Fundació Asnimo, entidad con la que el centro comercial colabora anualmente para la integración laboral de personas con discapacidad. A cambio de una aportación voluntaria, el Punto de Empaquetado decora los regalos con mucho gusto y un lazo realizado artesanalmente por los usuarios de la Fundación en sus talleres ocupacionales.

La propuesta de Mallorca Fashion Outlet está pensada para convertir la visita al centro abierto en un plan perfecto y relajado. De una sesión de cine y palomitas en las confortables salas Cinesa a una sobremesa de shopping y champagne en Bolliccine &Co, pasando por una jornada de compras y sushi en Sibuya o una cena con sabor internacional en Goiko, L’Osteria o Block House. Y todo, de forma sostenible, a bordo del transporte público o con la certeza de encontrar apartamiento en el amplio parking gratuito en superficie del centro comercial.