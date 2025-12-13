Baleares mantiene los días de pesca para 2026: "No hemos ido a peor"

“Es un pequeño avance”. Así ha recibido Domingo Bonnín, presidente de la Federación de Cofradías de Pesca de Balears, que España mantenga para 2026 los 143 días de faena para la flota del Mediterráneo. La Unión Europea cerró el acuerdo sobre el reparto de cuotas pesqueras en aguas comunitarias la madrugada de este sábado, permitiendo a la flota española en el Mediterráneo mantener las mismas jornadas que en 2025. Esta cuota está sujeta al mantenimiento de medidas de compensación, algo que no afectará a la flota de Balears porque “lo que piden, como los cambios en la medida de las redes, ya lo estamos cumpliendo”.

Alivio con matices: "esperábamos un aumento de días"

“Estamos contentos porque no hemos ido a peor, pero esperábamos un aumento de días porque el recurso pesquero se está recuperando bien”. Alivio con matices en el sector balear que ahora espera poder conocer cuanto antes los días que dispondrá cada barca: “Esos 143 días son de media, no todas las barcas tienen el mismo número y , tan importante como saber el total de jornadas es saberlo desde el 1 de enero”. Algo que no ocurrirá puesto que, tras el acuerdo alcanzado en Bruselas, han de darse una serie de pasos burocráticos antes de que empiece a regir la nueva normativa. “Cuando conoces el número de días que tendrás, has de repartirlos a los largo de todo el año” teniendo en cuenta temporadas de más demanda como Navidad y verano, días de descanso o festivos. “Este año, se han tenido que hacer cambios tres veces. Hace unos 15 días, se dieron 13 días más por barca. Muchos no han podido aprovecharlos. Algo se está haciendo mal”, lamenta Bonnín.

Flota de arrastre de Baleares

Para, Bonnín, este sábado, el sector pesquero balear ha vivido un deja vu. Cada año, por estas mismas fechas, Bruselas decide las cuotas del año siguiente: “Creo que se llega a un acuerdo por agotamiento”. Hay cierto grado de satisfacción puesto que la cifra de partida de la Unión era muy restrictiva, algo más de 9,5 días de media por barca al año. El año 2024 el punto de partida eran 27 jornadas por barca al año: “Són cosas que dan vergüenza, no sé como pueden plasmar en un documento que una barca, que al final es una empresa, solo pueda faenar 9 días y medio al año”.

De todo el pescado que se comercializa en Baleares, el sector pesquero local apenas aporta un 15%. “La flota de arrastre aporta casi 70% de la producción pesquera de Baleares, por eso, cualquier cosa que afecte a las barcas de arrastre incide en la práctica totalidad del sector pesquero”. La política pesquera de la Unión influye, según Bonnín, en cuestiones como “el aumento de precio del pescado es consecuencia de lo que marca Bruselas. Si hay una oferta limitada por los recortes que se aplican a las barcas de arrastre, el precio sube y el principal perjudicado es el consumidor local”. Las restricciones argumenta Bonnín, en el caso de Baleares, no tienen razón de ser: “Tenemos 30 barcas de arrastre para 1.400 quilómetros de costa. Cualquiera entiende que es muy injusto que tengamos las mismas limitaciones que la flota de Valencia con 400 quilómetros de costa y 200 barcos”, argumenta. "Tenemos que reconocer que la Unión Europea es una máquina de fabricar euroescépcticos. Vivo de una actividad que está pagando las consecuencias de esta política que se está cargando el sector primario". "Se habla de soberanía alimentaria, pero lo que no se produzca localmente se tendrá que importar", añadió.