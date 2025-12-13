Armengol: "El PSOE es un partido feminista y no son bienvenidos comportamientos machistas"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha señalado este sábado que "el PSOE es un partido feminista por excelencia y no son bienvenidos los comportamientos machistas", en referencia a las acusaciones de acoso sexual contra dirigentes socialistas en varios puntos del país.

Así lo ha asegurado este sábado en su intervención en el encuentro de Navidad del PSOE de Ibiza, en el que ha señalado que son un partido que nació "para defender la igualdad y, dentro de la igualdad, de una forma muy clara, la igualdad entre hombres y mujeres".

"El PSOE es un partido feminista por excelencia y no son bienvenidos los comportamientos machistas: los rechazamos, nos asquean, los combatimos y los combatiremos siempre, dentro de nuestra casa y fuera", ha señalado.

Armengol ha afirmado que el feminismo no es solo cosa de mujeres, que son "las víctimas del machismo", y ha apelado a los "hombres socialistas, que son hombres feministas", para alzar la voz y defender estos valores frente todo aquello que les "avergüenza".

La presidenta del Congreso ha señalado que, pese a que "a veces es difícil", han pasado "cosas duras" y el PSOE "no lo ha hecho bien", ha pedido a la militancia que "no se deje tumbar" y ha asegurado que es necesario "más socialismo que nunca".

"Hemos tenido unos cuantos personajes que no han sido dignos de nuestro partido ni de nuestra historia, lo sé perfectamente como sabéis vosotros, pero ante todo esto no os dejéis tumbar", ha expresado la presidenta del Congreso durante su intervención.