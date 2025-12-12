Sorpresa e incertidumbre en la fiscalía de Baleares ante el fichaje de Julio Cano por la Fiscalía General del Estado

El fichaje del fiscal superior de Baleares, Julio Cano Antón, como jefe de la Secretaría Técnica de la nueva Fiscalía General del Estado que se hizo público ayer ha causado sorpresa e incertidumbre en la fiscalía de las islas.

Varios de sus compañeros en Mallorca mostraron su admiración y satisfacción por el nuevo cargo que asumirá, ya que ocupará una plaza clave de gran peso dentro de la Fiscalía General del Estado. La jefatura de la Secretaría Técnica se encarga de emitir circulares, consultas e instrucciones sobre cuestiones jurídicas, es decir, resuelve las dudas jurídicas que existan entre los fiscales y marca el camino a seguir. Julio Cano creará la doctrina jurídica de la nueva Fiscalía General del Estado, por lo que se trata de un puesto estratégico y de gran responsabilidad a nivel nacional en la cúpula de la fiscalía estatal.

Además, el fiscal superior de Baleares también será fiscal de sala, por lo que asciende al máximo rango en la fiscalía.

Compañeros de Cano en la isla se congratularon de su nuevo destino en Madrid y destacaron que es un cargo “muy merecido”. A nivel nacional, también ha sido muy bien acogido su fichaje por parte de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Julio Cano relevará a la fiscal Ana García de León como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El nuevo fiscal jefe de Baleares, una incógnita

Su nuevo puesto en Madrid también ha generado incertidumbre e inquietud entre la plantilla de fiscales en las islas. La plaza de fiscal superior de Baleares quedará vacante en las próximas semanas y se desconoce todavía quién asumirá el cargo en el archipiélago.

Previsiblemente, de forma provisional le sustituirá su segundo en la fiscalía en las islas, el teniente fiscal de Baleares, Adrián Salazar. Ambos están vinculados a la misma asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Los últimos candidatos a fiscal jefe de Baleares podrían repetir y volver a presentarse: el exfiscal superior Bartomeu Barceló y el fiscal delegado del área de menores, José Díaz Cappa. Este último le disputó el puesto e interpuso un recurso contra su nombramiento. El Tribunal Supremo le dio la razón en noviembre de 2024 al estimar su recurso y anuló la designación de Cano como fiscal superior en las islas en junio de 2023 por una cuestión formal. Poco después, Cano Antón volvió a ser reelegido y nombrado como máximo responsable de la fiscalía en el archipiélago. El Alto Tribunal rechazó un segundo recurso contra su nombramiento y descartó volver a valorar el proceso.

Uno de los nombres que más suenan para relevarle en Baleares es el del actual teniente fiscal Adrián Salazar. Ambos han trabajado de forma conjunta durante muchos años en la fiscalía antidroga de Baleares y en el área de medio ambiente y existe una gran afinidad entre ellos.

Más de dos décadas en Mallorca

Julio Cano Antón llegó a Mallorca hace más de veinte años y en seguida despuntó por su capacidad de trabajo y brillantez. Es uno de los fiscales más respetados por los operadores jurídicos. Con una sólida formación académica, es muy apreciado tanto por sus compañeros del ministerio público como por los magistrados y magistradas del archipiélago.

Ingresó en la carrera fiscal en 2002 y desde 2004 ha prestado sus servicios en la fiscalía de Baleares. Formó parte del servicio especial de civil y familia. Y, entre 2008 y 2010, fue fiscal delegado de medio ambiente y urbanismo. En 2010 pasó a desempeñar sus funciones en el área antidroga y fue nombrado fiscal delegado de esta fiscalía especial de lucha contra el narcotráfico en 2014. En esta etapa, se le recuerda por su destacada actuación en el macroproceso antidroga en la denominada operación Kabul, contra los principales clanes de narcos de Son Banya y sus proveedores, y anteriormente por su brillante intervención en el juicio durante el caso Son Banya, que supuso una de las mayores condenas para La Paca, la conocida matriarca del poblado.

En 2020, fue nombrado teniente fiscal de Baleares, relevando al histórico Ladislao Roig tras su jubilación. Fue entonces cuando empezó a tomar las riendas de la fiscalía en las islas. Tres años después, en junio de 2023, ya asumió el puesto de fiscal superior en el archipiélago, poniendo fin a 21 años de mandatos ininterrumpidos de Bartomeu Barceló en el cargo.

En estos últimos dos años en la cúpula de la fiscalía en Balears, ha impulsado la institución a nivel interno, ha organizado la plantilla, los turnos de trabajo, ha solucionado la situación del edificio en el que se encuentra la sede de la fiscalía, en la plaza de los Patines de Palma, por el que ahora se paga un alquiler al Govern. Ha desempeñado un constante trabajo interno, con poca visibilidad de cara al exterior pero muy apreciado entre los fiscales y el resto de operadores jurídicos. Ha potenciado la formación y los cursos de catalán entre sus compañeros. Los que le conocen destacan su empatía, exquisita educación y capacidad para escuchar. Su talante ha calado en el ministerio público, teniendo muy en cuenta a las víctimas vulnerables como menores que han sufrido abusos o los migrantes que llegan a las islas.

Ayer, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció su fichaje en su toma de posesión en el salón de plenos del Tribunal Supremo y resaltó que Julio Cano Antón “es ejemplo de trabajo, profesionalidad y rigor”, además de “un fiscal querido y respetado en la carrera”.