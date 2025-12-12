Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares asume el cargo en un emotivo acto

José Manuel Durán, que hoy también asciende a la categoría de coronel, también amplia experiencia militar

J.F. Mestre

Este mediodía el nuevo jefe del Estado Mayor de Baleares, el coronel José Manuel Durán Jiménez, ha jurado su cargo en presencia del comandante general de las islas, el general Fernando Luis Gracia. Esta jura ha coincidido además con el ascenso a coronel del citado Durán Jiménez. El acto oficial ha destacado por su enorme emotividad.

Este acto protocolario se ha celebrado en el Palacio de la Almudaina, que es precisamente la sede del Cuartel General de la Comandancia General de Baleares.

El recién ascendido coronel revele en el cargo de la jefatura de Estado al también coronel Iván Morgan Planas, que esta mañana ha cesado al haber cumplido los años de mando reglamentarios al frente de esta jefatura de Balears.

En el acto de posesión han estado presentes, además de numerosos mandos militares de las islas, familiares y amigos de José Manuel Durán.

El nuevo jefe del Estado Mayor cuenta con una amplia experiencia profesional. Ha dedicado la mayor parte de su carrera a servir y a dirigir unidades de la Legión, aunque también fue el responsable de formación de la academia de Infantería.

Le atesora para el cargo su brillante hoja de servicios y la gran experiencia acumulada como mando militar.

Cuenta también con amplia experiencia en misiones internacionales. Una de las destacadas fue que dirigió la unidad de observadores, bajo el manto de Naciones Unidas, que intervino en Colombia para comprobar la legalidad del acuerdo de paz entre el gobierno de ese país y las guerrillas, dejando atrás años de conflicto. Los mandos militares consideraron que era la persona más adecuada para dirigir este grupo que actúa como observador en determinados países inmersos en conflictos.

En este nuevo cargo que hoy asume tendrá la responsabilidad de organizar las operaciones militares que se celebren en Baleares, así como la de coordinar la logística de todos los medios que dispone el Ejército en las islas. También se encargará del tema del personal.

El nuevo mando, que precisamente hoy ha ascendido de la categoría de teniente coronel a la de coronel, se ha mostrado muy satisfecho con este nuevo reto profesional que afronta en Baleares.

