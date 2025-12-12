Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un aeropuerto alemán incorporará vuelos a Palma a partir de la próxima primavera

La aerolínea Fischer Air planea operar vuelos entre el aeropuerto de Kassel-Calden y Palma a partir del 27 de marzo

Imagen de archivo: un avión de Fischer Air

Imagen de archivo: un avión de Fischer Air / Ken Fielding / Wikimedia Commons

Sarah López

El aeropuerto alemán de Kassel-Calden contará con una nueva conexión aérea hacia el sur: la aerolínea Fischer Air empezará a volar al aeropuerto de Palma a partir del 27 de marzo. Mallorca no será el único nuevo destino español desde Kassel, ciudad del centro de Alemania. Según informó este miércoles el periódico “Hessisch-Niedersächsische Allgemeine” (HNA), también están previstos vuelos a Gran Canaria.

Según las opciones de reserva actuales, Fischer Air operará tres vuelos semanales —los jueves, viernes y sábados—. Los vuelos están programados hasta octubre y cuestan 99 euros en clase turista y 199 euros en clase business.

Desconfianza en el aire

El empresario germano-checo Václav Fischer fundó la aerolínea hace apenas unas semanas. En una entrevista concedida a la HNA en septiembre afirmó que se encontraban en los últimos preparativos.

Sin embargo, persiste mucha desconfianza. El primer vuelo de la compañía estaba previsto inicialmente para el 20 de diciembre, pero se ha pospuesto a febrero. Según la HNA, la aerolínea aún carece de la licencia de operación oficial de la autoridad aeronáutica para los dos Boeing 737 con los que pretende operar desde Calden.

Otro motivo de crítica es que en su web ofrecía vuelos a Friedrichshafen y Hamburgo que, según los aeropuertos correspondientes, no estaban realmente programados.

Hasta el momento, Fischer Air no se ha pronunciado públicamente sobre estas observaciones.

