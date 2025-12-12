El tardeo dispara las comidas de empresa navideñas en detrimento de las cenas en Mallorca

Los mallorquines están mostrando un cambio de hábitos en sus celebraciones, y la creciente implantación del tardeo es uno de los más evidentes, hasta el punto de que «vamos a tener que dejar de hablar de ‘cenas de empresa’ para optar por el término ‘comidas’, dado que durante este mes de diciembre la proporción está siendo de un 70% para estas últimas frente al 30% de las primeras, según coinciden en señalar tanto el presidente de la asociación mallorquina Restauración-Caeb como el de la confederación balear del ramo, Juan Miguel Ferrer y Alfonso Robledo respectivamente.

Aunque el primero habla de una cierta decepción ante el consumo que durante este mes de diciembre se está registrando en los restaurantes («no está siendo un mes malo, pero se esperaba más»), hay algunos elementos que están caracterizando la actividad vinculada a la restauración durante este periodo, y uno de los más evidentes es esa victoria de las comidas de empresa y amigos que se prolongan durante la tarde en locales con oferta de música, al tiempo que se eleva la cifra de establecimientos que incorporan ambas posibilidades, y eso en detrimento de las celebraciones nocturnas.

Precios medios

En estos momentos la contratación de un menú para grupos se está moviendo de media entre los 35 y los 50 euros por persona, aunque hay ofertas más económicas y otras en las que ese presupuesto se dispara dependiendo de las posibilidades de cada uno.

Juan Miguel Ferrer / G. Bosch

Pero un punto que se subraya es que frente al pasado año apenas se ha dado un aumento de los precios. Según Alfonso Robledo, «las comidas de empresa son ideales para un restaurador, porque sabes por anticipado lo que se va a consumir y el personal que vas a necesitar, y eso te permite ajustar mucho más los costes y hacer una oferta más competitiva en precio sin reducir la calidad».

El éxito que este modelo está teniendo hace que en los «establecimientos clásicos» el lleno total para los días 13 y 14 y para el 20 y 21 de este mes lleve tiempo asegurado, aunque Ferrer matiza que este hecho no es inusual en algunos locales del sector, y lo que lamenta es que en la mayoría las reservas se estén situando por debajo de lo que se esperaba para unas fiestas que han sido precedidas de una temporada turística con cifras récord de empleo y unas tasas de paro mínimas.

Lo que de nuevo se valora de forma positiva es que está creciendo la demanda para las cenas del 24 y 31 de este mes y las comidas para el 25 y 26 de diciembre y 1 de enero, lo que está provocando que aumente el número de restaurantes que optan por abrir sus puertas en estas fecha.

Este hecho se vincula a otro fenómeno que está teniendo un crecimiento más que notable y que es señalado por los dos representantes del sector: la demanda de platos ya cocinados para llevar. Según el presidente de Restauración-Caeb, estos negocios están viendo como la demanda está aumentando a un ritmo del 20% anual y su éxito se refleja en el hecho de que hasta algunos supermercados se hayan sumado a esta oferta de platos preparados instalando incluso pequeños comedores en sus instalaciones.

Robledo subraya que este auge «brutal» de la comida para llevar no está centrado solo en las empresas de catering y en los establecimientos especializados en este producto, sino que estas Navidades hay restaurantes que van a optar por cerrar sus comedores durante los periodos festivos pero manteniendo la actividad de sus cocinas para suministrar los encargos que se hayan hecho para que el cliente se los lleve.

Alfonso Robledo / G. Bosch

Opción de no cocinar

Este fenómeno, al igual que el aumento de las reservas para las festividades navideñas, se vincula a un mismo hecho: cada vez más familias optan por ahorrarse el esfuerzo que supone pasarse horas en la cocina para preparar una comida navideña y prefieren apostar por adquirirla en locales especializados en los platos preparados.

Ferrer señala que las ventajas de esta segunda apuesta son que su coste no es más elevado que el de cocinar en casa debido a que no se generan tantos restos que luego van a acabar en la basura, a lo que se suma el tiempo que se ahorra posteriormente en limpiar la cocina, y añade que «no hay peligro de que la comida salga mal».

Ambos representantes del sector apuntan otro aspecto que se está detectando, y es la elevada presencia de jóvenes en sus establecimientos, aunque dispongan de un presupuesto más ajustado.

Se pone de relieve que esta tendencia se ha acentuado tras la pandemia, con una preferencia de la juventud por «disfrutar y no por tener», optando por desembolsos que supongan una experiencia satisfactoria y no la propiedad de algún producto.