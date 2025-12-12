Marc Pons insiste en que nunca benefició a la trama Koldo tras el informe de la UCO del caso hidrocarburos

Marc Pons, el diputado socialista, no se siente señalado en ningún momento por los agentes de la UCO quienes, en su último informe, señalan que se reunió al menos en dos ocasiones con Koldo García, el asistente del ministro Ábalos, durante el proceso para que la empresa Villafuel obtuviera la licencia necesaria que le autorizara para operar en el mercado de los hidrocarburos. Los investigadores califican de “llamativa” la segunda reunión que mantuvo Pons, en su condición de jefe de gabinete del ministerio de Transición Ecológica, en la que supuestamente Koldo le entregó en mano todo el expediente de la empresa a la que se intentaba beneficiar, aprovechando la influencia política que en ese momento representaba el ministro José Luis Ábalos.

A través de fuentes oficiales del PSIB, Marc Pons reiteró el mismo discurso que ya presentó cuando hace algunos meses se conoció la existencia de esta doble reunión. Asegura que como miembro del Gobierno tenía contactos habituales con otros representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez para cuestiones del funcionamiento de la administración, “sin más”.

Sobre la sociedad Villafuel, que está investigada dentro de la trama de los hidrocarburos, el diputado socialista recuerda que los informes de la Guardia Civil “acreditan que no se produjo ningún trato de favor a esta empresa por parte de ningún ministerio del Gobierno y que su concesión se resolvió años después (2024) por vía ordinaria”.

Y en tercer lugar, desde el PSIB se recuerda que “la realidad de los hechos es que nadie de las islas ha sido investigado en ninguna instancia judicial por ninguna de estas causas”.

Es cierto que a Marc Pons, en su etapa como jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera, no se le atribuye ningún delito. Sin embargo,los investigadores insinúan que habría sido utilizado por parte de los responsables de la trama corrupta para conseguir que la empresa Villafuel tuviera un trato a favor, gracias a la influencia política, para lograr la licencia que le permitiría actuar en el negocio de los hidrocarburos. Los investigados no solo habrían “tocado” el ministerio de Transición Ecológica, sino también habrían hecho lo mismo con el ministerio de Industria y también a través del jefe de gabinete. A cambio, según los investigadores, el ministro Ábalos y su entorno habría recibido un millón de euros de recompensa por esta gestión.

Los investigadores de la UCO tienen pruebas de los mensajes escritos que Koldo García le envió a Marc Pons, para conseguir la tramitación de la licencia. Así, el día 8 de abril del año 2021 está demostrado que el asesor del ministro le envió una imagen al diputado menorquín en el que señalaba los datos del registro de la documentación, sobre el expediente de la empresa a la que se intentaba beneficiar, y en la que también detrás aparecía la figura de Víctor de Aldama. En estos primeros documentos se aseguraba que la sociedad cumplía con todos los requisitos que exigía la administración para autorizarla como empresa operadora en el negocio de los hidrocarburos. Koldo, como incide la UCO, envió este mensaje sin añadir ningún comentario. Por ello, los investigadores creen que fue el resultado de una conversación previa entre Koldo y Marc Pons.

Hasta el mes de julio no se produjo el segundo contacto con el implicado de la trama con el jefe de gabinete del Ministerio. Koldo García da un paso más y le pide a Pons mantener una reunión presenciar. Quiere entregarle todo el expediente sobre Villafuel, gestión que los investigadores consideran “llamativa” por cuanto Marc Pons podía disponer, por su condición de jefe de gabinete, con toda la documentación que ya se estaba tramitando en el Ministerio.