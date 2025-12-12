El Govern opta por congelar en 2026 la nueva tarifa para los taxis de Mallorca

El Govern ha decidido que la nueva Tarifa Unica para los taxis de Mallorca quede congelada en 1,20 euros el kilómetro durante 2026, según ha comunicado al presidente de la asociación mayoritaria del sector (Taxis-Pimem), Gabriel Moragues, que lamenta esta decisión al existir el compromiso del Ejecutivo autonómico de que ese precio sería revisado casa año. En cualquier caso, este representante del sector señala que sí se va a aplicar un aumento todavía por determinar en el caso de la interurbana.

Hay que recordar que el Govern creó el pasado año la denominada ‘tarifa única’ para Mallorca, a la que podían sumarse todos los municipios que lo desearan, como sucedió en el caso de Palma o de Calvià, entre otros muchos. El precio para los recorridos urbanos o en el interior de las áreas de colaboración que se crearon, y que permiten a un taxi de un municipio recoger pasajeros en otro dentro del citado espacio de actividad compartida, quedó fijado en 1,20 euros en horario diurno y en días laborables; 1,30 si es en horario nocturno o festivo; 2,5 euros en el caso de la bajada de bandera en diurno y jornada laborable, y 2,85 en nocturno y festividad, entre otros apartados.

Gabriel Moragues, presidente de Taxis-Pimem / G. Bosch

Menos de un año

La decisión del Ejecutivo balear de mantener esos mismos precios para 2026 se sustenta en que esa ‘tarifa única’ se aprobó en junio de 2025 y no ha transcurrido un año desde entonces, aunque Moragues subraya que los cálculos con que se fijo en relación con los costes del sector corresponden a finales de 2024, por lo que desde su patronal se defiende que debería de contemplarse un nuevo incremento para 2026, especialmente si se tiene en cuenta que hacía años que muchos municipios no revisaban las suyas cuando se produjo la aprobación de los importes anteriormente señalados.

En cualquier caso, Gabriel Moragues apunta que al menos sí se va a contemplar un aumento de la tarifa interurbana, que se aplica en el caso de los traslados entre municipios que no participan en las áreas de colaboración entre taxistas en la recogida de pasajeros, y que actualmente es de 1,16 el kilómetro en horario diurno y 1,32 el nocturno. Son inferiores a las anteriores porque en este caso se cobra el trayecto de ida y vuelta aunque al regreso el vehículo vaya vacío.

Colaboración todo el año

Otra novedad en el sector es que la inmensa mayoría de los municipios que entre junio y septiembre participan en el área de colaboración para la recogida de pasajeros de la Bahía de Palma han solicitado que este sistema de funcionamiento quede fijado de forma permanente durante todo el año.

Mayoritaria petición para que la colaboración entre municipios funcione todo el año / B. Ramón

Esta petición viene respaldada por Palma, Llucmajor, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa, Bunyola y Deià. Solamente Calvià ha evitado pronunciarse al respecto.

La importancia de esta área radica que agrupa aproximadamente a tres de cada cuatro taxis de Mallorca, y según Moragues este es el reflejo del buen funcionamiento que está teniendo una fórmula que inicialmente lideraron como prueba los municipios de Palma y Calvià.

Por otro lado, el presidente de Taxis-Pimem señala que la actividad del sector en estos momentos no está reflejando una elevada desestacionalización, aunque no oculta que la marcha de los turistas se produce ya de forma más escalonada, prueba de que la actividad hotelera se alarga.

Actualmente en Palma solo opera diariamente el 60% de la flota, y Moragues asegura que «hay días en los que ganarse el jornal se hace difícil y las paradas permanecen llenas».