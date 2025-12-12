Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca

Después de varios días de bonanza meteorológica, con temperaturas mucho más suaves de lo habitual para esta época del año, Baleares encara un fin de semana marcado por la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia precipitaciones en el archipiélago por la llegada, aunque debilitada, de la borrasca Emilia.

Este viernes los cielos estarán nublados y podrían dejar alguna lluvia ocasional, aunque floja, dispersa y de escasa importancia, ha apuntado el portavoz de la Aemet en Baleares Miquel Gili. El viento soplará flojo con componente este y las temperaturas máximas, aunque podrían bajar ligeramente, oscilarán entre los 15 y los 18 grados centígrados (ºC).

El sábado se incrementará la posibilidad de precipitaciones, que están "bastante aseguradas" pese a que serán ocasionales y de intensidad moderada.

El viento seguirá soplando del este, aunque de forma más intensa, y las temperaturas nocturnas se moverán entre los 6ºC y los 13ºC. Las diurnas, por su parte, oscilarán entre los 14ºC y los 18ºC.

La situación no será muy diferente el domingo, cuando se espera que la borrasca Emilia, que estos días se sitúa sobre las Canarias y la zona de Cádiz, se aproxime al archipiélago balear.

Lluvia de barro

Estas borrascas atlánticas, ha explicado Gili, suelen tener su etapa más intensa a su paso por la Península pero al llegar al Mediterráneo dejan lluvias menos intensas.

Así, Emilia arribará a las Islas de forma más suave, pero dejará bastantes nubes y precipitaciones ocasionales y aisladas. Algunas de ellas podrían estar acompañadas de barro debido al viento de componente sur que arrastrará polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas se moverán entre los 6ºC y los 13ºC y las máximas, entre los 15ºC y los 18ºC.

Inestabilidad

Llegado el lunes seguirá la inestabilidad y la borrasca, más debilitada, se situará sobre Baleares. Se prevé que, un día más, deje precipitaciones en forma de barro y alguna tormenta ocasional.

Las temperaturas no cambiarán mucho, aunque es posible que las nocturnas desciendan ligeramente.

El martes los cielos seguirán nublados y no se descartan lluvias ocasionales, esta vez algo más intensas. Las temperaturas volverán a bajar algún grado y mientras las mínimas estarán entre los 4ºC y los 11ºC, las máximas oscilarán entre los 13ºC y los 17ºC.

Las lluvias seguirán el miércoles y desde la Aemet están pendientes dado que parece que, pese a la incertidumbre de la predicción para el arranque de la semana, podrían tener algo más de entidad.