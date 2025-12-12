Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos altercados Son Sant JoanMarc PonsComidas navideñasUrdangarinDerribo antiguo bar Riu Dolx
instagramlinkedin

El Govern recurrirá la sentencia de licencias de Uber en Baleares: "Defenderemos ante los tribunales los derechos que tiene el taxi"

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, tacha de "injusta" la resolución del TSJB y señala que, "a día de hoy, hay margen para recurrir y ganar ante los tribunales"

Un Uber en el aeropuerto de Palma

Un Uber en el aeropuerto de Palma / Manu Mielniezuk

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Govern recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las islas (TSJB), que obliga al Ejecutivo a volver a tramitar las 600 licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC). Unos permisos que el anterior Govern del Pacto había denegado a la empresa Moove Cars, titular de la flota que está circulando por Mallorca precisamente bajo la aplicación de Uber.

Según ha expresado el portavoz Antoni Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de esta mañana, el Ejecutivo recurrirá la sentencia al considerarla "injusta" para el sector del taxi. "Vamos a defender ante los tribunales los derechos que creemos que tiene el sector del taxi. Si no se nos da la razón acataremos la sentencia, pero a día de hoy hay margen para recurrir y ganar ante los tribunales", añade Costa.

Estrategia balear

La sentencia ha significado un revés a la estrategia balear para frenar la entrada de empresas de transporte como Uber. Para estimar lo que eso puede suponer, basta señalar que en Mallorca hay actualmente casi 360 licencias activas de VTC, mientras que en el conjunto del archipiélago esa cifra se eleva a casi 750. Eso supone, en el caso mallorquín, que si finalmente tuvieran que concederse esas 600 licencias para operar en esta isla, su flota de coches con conductor prácticamente se triplicaría, lo que además podría multiplicar las tensiones que ya se viven entre el colectivo de los taxistas y la flota que circula bajo la marca de Uber.

«No es una buena noticia»

Desde la conselleria de Movilidad se admite que la sentencia del TSJB «no es una buena noticia», pero la directora general del ramo, Lorena del Valle, asegura que desde el Govern ya se está trabajando para estudiar la presentación de un posible recurso, así como otras medidas complementarias para evitar una entrada masiva de VTC en un territorio limitado al ser «insular y protegido». Por ello, hace un llamamiento a la «tranquilidad».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
  2. La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
  3. El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
  4. Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
  5. El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
  6. Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
  7. La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
  8. Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación

Se estrena el módulo de acogida en el puerto de Palma con la llegada masiva de migrantes

Se estrena el módulo de acogida en el puerto de Palma con la llegada masiva de migrantes

El Govern recurrirá la sentencia de licencias de Uber en Baleares: "Defenderemos ante los tribunales los derechos que tiene el taxi"

El Govern recurrirá la sentencia de licencias de Uber en Baleares: "Defenderemos ante los tribunales los derechos que tiene el taxi"

Los cuatro días de huelga de médicos dejan en Mallorca 225 operaciones y 10.244 consultas anuladas

Los cuatro días de huelga de médicos dejan en Mallorca 225 operaciones y 10.244 consultas anuladas

El nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares asume el cargo en un emotivo acto

El nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares asume el cargo en un emotivo acto

El Govern, sobre la declaración de Pedro Sánchez como persona 'non grata' en Palma: "Merece eso y más"

El Govern, sobre la declaración de Pedro Sánchez como persona 'non grata' en Palma: "Merece eso y más"

Baleares mantendrá la gratuidad del transporte público en 2026

Baleares mantendrá la gratuidad del transporte público en 2026

Un estudio revela que una de cada tres camareras de piso de Mallorca se acoge a la baja laboral

Un estudio revela que una de cada tres camareras de piso de Mallorca se acoge a la baja laboral

Baleares entrega a Sanidad los datos de cribados de cáncer

Baleares entrega a Sanidad los datos de cribados de cáncer
Tracking Pixel Contents