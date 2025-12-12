El Govern recurrirá la sentencia de licencias de Uber en Baleares: "Defenderemos ante los tribunales los derechos que tiene el taxi"

El Govern recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las islas (TSJB), que obliga al Ejecutivo a volver a tramitar las 600 licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC). Unos permisos que el anterior Govern del Pacto había denegado a la empresa Moove Cars, titular de la flota que está circulando por Mallorca precisamente bajo la aplicación de Uber.

Según ha expresado el portavoz Antoni Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de esta mañana, el Ejecutivo recurrirá la sentencia al considerarla "injusta" para el sector del taxi. "Vamos a defender ante los tribunales los derechos que creemos que tiene el sector del taxi. Si no se nos da la razón acataremos la sentencia, pero a día de hoy hay margen para recurrir y ganar ante los tribunales", añade Costa.

Estrategia balear

La sentencia ha significado un revés a la estrategia balear para frenar la entrada de empresas de transporte como Uber. Para estimar lo que eso puede suponer, basta señalar que en Mallorca hay actualmente casi 360 licencias activas de VTC, mientras que en el conjunto del archipiélago esa cifra se eleva a casi 750. Eso supone, en el caso mallorquín, que si finalmente tuvieran que concederse esas 600 licencias para operar en esta isla, su flota de coches con conductor prácticamente se triplicaría, lo que además podría multiplicar las tensiones que ya se viven entre el colectivo de los taxistas y la flota que circula bajo la marca de Uber.

«No es una buena noticia»

Desde la conselleria de Movilidad se admite que la sentencia del TSJB «no es una buena noticia», pero la directora general del ramo, Lorena del Valle, asegura que desde el Govern ya se está trabajando para estudiar la presentación de un posible recurso, así como otras medidas complementarias para evitar una entrada masiva de VTC en un territorio limitado al ser «insular y protegido». Por ello, hace un llamamiento a la «tranquilidad».