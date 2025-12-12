El Govern, sobre la declaración de Pedro Sánchez como persona 'non grata' en Palma: "Merece eso y más"

"Merece eso y más". Así reacciona el Govern balear a la declaración de Pedro Sánchez como persona 'non grata' que llevará a cabo el Pleno de Palma la próxima semana. Una proposición de Vox que contará con el respaldo del PP.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, muestra "respeto absoluto" a que el Ayuntamiento de Palma quiera hacer esta valoración. "En relación a las actuaciones que quieran emprender otras administraciones públicas el Govern no se pronuncia al respecto. Lo que sí puedo decir es que merece eso y más el patrón del barco pirata, expresa. Asimismo, Costa señala que la situación política que se vive con Sánchez y el Gobierno de España en la actualidad "es insostenible".

"Un barco pirata"

"El Gobierno de España es un barco pirata que está superado, inundado por un tsunami de corrupción masivo. Lo que nos preguntamos es, ¿hasta cuándo aguantarán los socios que mantienen a flote el barco pirata? ¿Hasta cuándo Pedro Sánchez seguirá abusando de la paciencia de los españoles?", se cuestiona.

El portavoz del Govern incide en que, según se van conociendo nuevos detalles, se aprecia que "en el barco pirata hay gente de Baleares", haciendo alusión a Marc Pons. Cabe señalar que el diputado del PSIB-PSOE aparece citado en el último informe que ha elaborado la UCO de la Guardia Civil sobre la llamada operación hidrocarburos.

"Vamos conociendo que Koldo mantenía conversaciones fluidas con Marc Pons, así sale en los informes de la UCO. Hay pruebas y evidencia de la relación estrecha entre ambos, y también sabemos que el Govern de Armengol abrió la puerta a la trama corrupta con las mascarillas", detalla Costa.

Pide elecciones

Ante esta situación "insostenible", el representante del Govern balear pide que Sánchez convoque elecciones de manera inmediata. "Los españoles no tienen porque aguantar esto. Solo se puede arreglar de una forma, que los españoles se pronuncien. El patrón del barco pirata está contra las cuerdas, K.O. en el ring. En consecuencia que convoque las urnas y hablen los españoles", expresa.