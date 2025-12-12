Un estudio revela que una de cada tres camareras de piso de Mallorca se acoge a la baja laboral

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Illes Balears (BIOIB) han presentado esta mañana las conclusiones del proyecto de investigación que ambas entidades han desarrollado durante el último año para mejorar la salud laboral de las camareras de piso. El estudio analiza las causas del dolor musculoesquelético, las dificultades del circuito asistencial y el papel de la innovación tecnológica en el bienestar de las trabajadoras del sector.

Según los datos recopilados, el ratio de baja en este colectivo se sitúa entre el 30% y el 35% del personal del departamento. La investigación -en la que han participado una selección de hoteles de la FEHM, más de 50 expertos sanitarios, preventivos y turísticos, y distintas entidades públicas- ha generado más de 11.000 respuestas mediante un proceso Delphi.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha destacado que el estudio "no apunta a señalar, sino a comprender, generar conocimiento y avanzar", subrayando que "el trabajo no es un punto final, sino un punto de partida". Aguiló ha defendido la importancia de los espacios de colaboración entre investigación, empresas y organizaciones representativas: "La salud laboral es prioritaria y lo demostramos con hechos, análisis, formación y acompañamiento. Sabemos que hay margen de mejora y cada estudio nos ayuda a identificar realidades y desmontar apriorismos".

La responsable de la FEHM ha remarcado que una parte significativa de los problemas de salud está vinculada a factores personales previos -como sedentarismo o falta de descanso- y ha recordado que el 70% de las trabajadoras encuestadas no practica ejercicio. También ha señalado que los centros con una cultura preventiva consolidada presentan mejores indicadores de salud y bienestar, y ha abogado por revisar la normativa turística que incide en la carga de trabajo de limpieza.

Durante la jornada han intervenido también la gerente de BIOIB, Zara Pons, y el director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, Javier Ureña Morales, quienes han coincidido en la necesidad de reforzar la coordinación entre el sector sanitario y el hotelero.

Hallazgos clave y conclusiones

El estudio identifica varios hallazgos críticos que explican la persistencia del dolor musculoesquelético y las elevadas tasas de baja. Entre ellos, un circuito asistencial confuso y fragmentado, donde las trabajadoras no siempre saben a quién dirigirse ni quién coordina cada fase del seguimiento; cargas de trabajo muy elevadas, poco adaptables a los picos de actividad turística; y una coordinación insuficiente entre los distintos niveles sanitarios y el sector hotelero, lo que dificulta una atención continuada. A ello se suma una cultura preventiva desigual, marcada por la falta de hábitos saludables, la escasa formación en ergonomía y el desconocimiento de los procedimientos, así como una normativa turística exigente -especialmente en lo relativo a la limpieza diaria y los cambios frecuentes de sábanas- que incrementa la carga física del puesto.

Las conclusiones del proyecto coinciden en que la salud laboral es un pilar esencial de la sostenibilidad turística y que el absentismo "no es inevitable", sino la consecuencia de un sistema organizativo y asistencial que aún no está suficientemente alineado para reducir el dolor musculoesquelético ni consolidar plantillas estables. Por ello, las entidades promotoras subrayan la necesidad de clarificar el circuito asistencial, equilibrar las cargas de trabajo, fortalecer la prevención, mejorar la coordinación entre actores sanitarios y empresariales y revisar la normativa turística incorporando criterios ergonómicos y de sostenibilidad.

El programa ha incluido la presentación de proyectos relacionados con la detección temprana del dolor musculoesquelético, la innovación clínica y la mejora del circuito asistencial, así como dos mesas de análisis sobre prevención, bienestar laboral y la atención integral a las trabajadoras.