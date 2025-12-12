Se estrena el módulo de acogida en el puerto de Palma con la llegada masiva de migrantes

El módulo de acogida de migrantes instalado el pasado mes de noviembre en el puerto de Palma se ha estrenado esta misma semana con el incremento de llegadas de pateras a las costas de Mallorca y de Cabrera en los últimos días.

Decenas de ciudadanos subsaharianos y magrebíes han utilizado la instalación portuaria antes de embarcarse en un ferri rumbo a la península para seguir con su periplo migratorio o bien ser derivados a los recursos del sistema de acogida humanitaria del Gobierno de España.

En las carpas instaladas recientemente, los migrantes son atendidos por la Cruz Roja y pernoctan antes de tomar una embarcación de línea regular con destino a Valencia o Barcelona.

Este equipamiento de acogida ha empezado a funcionar a mitad de semana debido a la incesante llegada de embarcaciones precarias a la isla. Entre el pasado martes y el jueves han arribado a las costas de Mallorca y Cabrera 200 migrantes en diez pateras. Mientras, en Ibiza y Formentera se ha interceptado una quincena de barcas con más de 240 personas. Por tanto, en los últimos días han llegado a Balears más de 440 migrantes, lo que ha vuelto a tensionar a los efectivos y recursos desplegados, una situación que no es nueva cada vez que se produce una llegada masiva de pateras.

Muy cerca de la Estación Marítima

Una gran parte de las 200 personas que han recalado esta semana en Mallorca han pasado por el módulo de atención del puerto de Palma. Estas carpas, situadas entre el nuevo Club de Mar y la zona de acceso restringido de la estación de cruceros de Pelaires, a escasos cien metros de la Estación Marítima, tienen una superficie útil aproximada de 600 metros cuadrados.

Baños modulares y sistema de climatización en una de las carpas del puerto de Palma. / VOX

El equipamiento cuenta con espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y está dotado de los servicios de seguridad, higiene, baños y climatización correspondientes, así como de la distribución y el mobiliario necesario para que todas las personas acogidas puedan pernoctar con comodidad. Su capacidad permite albergar a unas 150 personas. Y el principal objetivo es mejorar las condiciones de las instalaciones de la Estación Marítima número 3, donde hasta ahora encontraban refugio los migrantes llegados en patera.

Vox carga contra este equipamiento

Vox ha criticado hoy duramente esta instalación y ha denunciado su coste millonario. La formación ultraconservadora ha calificado de “insostenible” la situación que vive el archipiélago tras la llegada “incesante” de embarcaciones con migrantes. El partido de Abascal señala directamente al delegado del Gobierno como responsable de una crisis que, “lejos de solucionarse, se agrava” debido a lo que califican como un “recibimiento VIP” en las nuevas instalaciones habilitadas en el puerto de Palma. “Unas instalaciones de casi dos millones de euros con calefacción, varias comidas al día y seguridad privada”, según indica Vox.

El diputado nacional de la formación de ultraderecha, Jorge Campos, se ha desplazado a las inmediaciones del puerto de Palma para comprobar “de primera mano” el funcionamiento de las nuevas carpas. Campos ha calificado de “insulto a los ciudadanos” el despliegue de recursos para quienes “entran vulnerando la ley”.

Vox asegura que la mejora de estas infraestructuras portuarias, lejos de ser una medida humanitaria, actúa como un “potente reclamo” para las mafias del tráfico de personas. La formación acusa al Gobierno de España de enviar un mensaje de impunidad al exterior y contribuir a “un efecto llamada”.