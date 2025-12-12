Los cuatro días de huelga de médicos dejan en Mallorca 225 operaciones y 10.244 consultas anuladas
La huelga de cuatro días protagonizada por los médicos en contra del Estatuto Marco ha dejado un total de 225 operaciones y 10.244 consultas hospitalarias y de Atención Primaria anuladas en Mallorca.
Según los datos del IbSalut, este viernes, última jornada de huelga, ha supuesto la suspensión de 56 operaciones, 1.424 consultas hospitalarias, 1.731 consultas de Atención Primaria, 72 pruebas radiológicas y 27 pruebas diagnósticas.
Sumando los cuatro días, en Mallorca se han suspendido 225 operaciones, 4.843 consultas hospitalarias, 5.401 consultas de Atención Primaria, 506 pruebas radiológicas y 114 pruebas diagnósticas.
Hasta este jueves, según los últimos datos facilitados por el servicio de salud, en todas las Islas se habían anulado 246 operaciones y 8.283 consultas hospitalarias o de Atención Primaria.
En Menorca, los tres primeros días de huelga, se cancelaron 31 operaciones, 303 consultas hospitalarias, 157 consultas de Atención Primaria, 11 pruebas radiológicas y 21 pruebas diagnósticas.
Igualmente, en Ibiza y Formentera la huelga provocó entre el martes y el jueves la suspensión de 46 operaciones, 150 consultas hospitalarias, 994 consultas de Atención Primaria, 54 pruebas radiológicas y 29 pruebas diagnósticas.
