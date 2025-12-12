Baleares mantendrá la gratuidad del transporte público en 2026

El transporte público en Baleares seguirá siendo gratuito en 2026 después de que el Govern haya formalizado esta mañana el acuerdo para mantener la bonificación total para los usuarios. Una medida aplicable a usuarios recurrentes con bono transporte y títulos multiviaje.

Mediante este acuerdo, se da continuidad a la rebaja del 100 % sobre el precio en vigor utilizando la Tarjeta Única o Intermodal en la red de autobuses TIB, el tren y el metro de Mallorca, de forma que, en estos casos, el precio será de cero euros en 2026 garantizándose su gratuidad, tal y como se ha aplicado en 2023, 2024 y 2025.

Ley Estatal

El Govern ha aprobado el Acuerdo una vez que ha entrado en vigor la nueva Ley estatal 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, en la que se establece una ayuda para este concepto en las islas para 2026. La aportación del Gobierno central complementa los fondos autonómicos que se destinan a hacer efectiva la gratuidad del transporte público.

Ese acuerdo se suma al del Consell de Govern de la semana pasada, relativo a la distribución de la aportación de 63 millones de euros de bonificación estatal para la financiación del transporte público de las Illes Balears para 2025, una vez que se publicó el día anterior la ley estatal que prevé esta aportación en las Illes Balears.

Cofinanciación

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha expresado esta mañana que los 63 millones de euros del Estado respecto al transporte público gratuito ya han llegado. No obstante, Costa recuerda que esto no cubre el gasto de todo el transporte público, incidiendo en que se trata de una "cofinanciación" entre lo que aporta el Gobierno Central y lo que aporta Baleares.