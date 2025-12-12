Baleares entrega a Sanidad los datos de cribados de cáncer

Baleares, como todas las comunidades a excepción de Madrid, ha entregado los datos de sus programas de cribado de cáncer que les requirió el Ministerio de Sanidad, por lo que su titular, Mónica García, le ha pedido al Gobierno del Isabel Díaz Ayuso que sea "un poquito más leal con los pacientes".

"Si no me equivoco, a día de ayer, todas menos Madrid nos han mandado los datos", ha respondido la ministra antes de presidir el Consejo Interterritorial al ser preguntada por el requerimiento que hizo a todas las comunidades tras los problemas de las mamografías en Andalucía.

Así, ha explicado que Sanidad está redactando un informe con toda la información que han remitido "para poder hacer una evaluación", pero aún faltan esos datos.

"Nos gustaría que Madrid fuera un poquito más leal con los pacientes para demostrar que los programas de cribado en la Comunidad de Madrid funcionan", ha señalado.

Por su parte, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha esgrimido que los técnicos de Salud Pública todavía están trabajando en definir los indicadores sobre los cribados y que Madrid actúa "en tiempo y forma".

"No se pueden tirar los datos, por mucho que (García) quiera decir que se puede analizar cualquier cosa, porque (...) si yo me peso en kilogramos y tú te pesas en libras, no podemos comparar esos indicadores", ha argumentado Matute.

La consejera ha achacado las críticas de la ministra a que padece "'madriditis' aguda" y solo persigue hacer oposición al Gobierno autonómico. "Lo único que tiene en la boca es: 'Comunidad de Madrid', 'Ayuso' y 'privadas'", ha concluido.

Medidas contra la gripe

Por otra parte, y sobre la situación de la gripe, que ha duplicado su incidencia en solo una semana, la ministra ha valorado que haya habido comunidades que "han tomado medidas", como Aragón y Cataluña, que han impuesto el uso de mascarillas obligatorias en los centros sanitarios y en las residencias.

El Ministerio, mientras, ha impulsado la vacunación de personas mayores y vulnerables, niños, pacientes crónicos y el personal sanitario, y ha hecho una recomendación que se debe "tomar como un reto de país", y es que cada uno , ante cualquier síntoma, "se proteja y proteja al resto".

Y eso incluye el teletrabajo: "Si tienes síntomas catarrales y tienes la posibilidad de teletrabajar y puedes ponerte una mascarilla, mejor para protegerte a ti y al resto de los ciudadanos", ha zanjado.