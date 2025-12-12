Apesteguia reivindica el liderazgo coral de Més en el arranque de la VII Asamblea del partido: "No creo en los hiperliderazgos"

Més per Mallorca ha abierto este viernes su VII Asamblea General, una cita marcada por la reconfiguración de la dirección ecosoberanista y por el mensaje insistente de su coordinador general, Lluís Apesteguia, a favor de un liderazgo amplio y compartido. El dirigente ha iniciado la jornada defendiendo que la renovación orgánica debe traducirse en más pluralidad interna y en una orientación claramente centrada en las soluciones a los problemas sociales. "Yo mismo he dicho muchas veces que no creo en los hiperliderazgos y que no deben existir nunca", ha afirmado antes de comenzar las sesiones de debate.

La primera jornada de la Asamblea -que se celebra este fin de semana del 12 y 13 de diciembre- abordará cuestiones organizativas como la elección de la Mesa, el reglamento general del cónclave, la modificación de estatutos y la Ponencia de Organización. Apesteguia ha insistido en que estos cambios responden al objetivo de reforzar la responsabilidad colectiva de la Comisión Ejecutiva, la Comisión Permanente y el Consell Polític: "Si queremos apelar a la mayoría social para la que trabajamos, necesitamos que Més esté capitaneado por todos y cada uno de los militantes".

Renovación interna y apuesta por el núcleo de confianza

El contexto del cónclave está marcado por la dimisión de Jaume Alzamora y por una reorganización que consolida a los perfiles afines a Apesteguia dentro del núcleo duro del partido. La nueva Comisión Permanente se reducirá de ocho a seis miembros y estará integrada por el propio coordinador general, Maria Ramon, Ferran Rosa, Laura Celià, Carme Gomila y Miquel Oliver. De este modo, tres de ellos -Ramon, Rosa y Celià- pertenecen al entorno político más próximo a Apesteguia.

El coordinador general ha asegurado, sin embargo, en que la identidad de quienes ocupen los cargos no es lo relevante: "No es tan importante quién ocupa un cargo u otro, no es eso lo que hoy me preocupa más". Según ha señalado, lo central es el debate político: "Lo que realmente vale es la ponencia política, donde trataremos las soluciones a los problemas de vivienda, territorio, identidad, servicios públicos… Ese será el debate que importará".

Durante la Asamblea también quedará eliminada la secretaría general -el cargo que ocupaba Alzamora-, mientras que se mantiene la secretaría de organización, que recaerá de nuevo en Maria Ramon. La dirección defiende que esta estructura es coherente con la existencia de un mando claro y con la voluntad de simplificar el organigrama interno.

Apesteguia ha puesto en valor la llegada de nuevos perfiles a los órganos del partido, subrayando que la representación territorial es hoy "muy alta" y que todas las incorporaciones "son bienvenidas". A su juicio, el partido vive "una época de intensa cohesión interna", por lo que descarta que exista un proceso de recomposición interna más allá del que marcan los propios estatutos.

Lluís Apesteguia, Maria Ramon y Ferran Rosa antes del inicio de la VII Asamblea. / J.S.

El eje político: recuperar el pulso social

En paralelo a la renovación organizativa, Més afronta la Asamblea con un ejercicio de autocrítica sobre la acción desarrollada en los últimos años. Los ecosoberanistas asumen que, en ocasiones, se han visto "engullidos por la inercia institucional", lo que les ha alejado -aunque de manera involuntaria- del pulso ciudadano. Para Apesteguia, la transformación política pasa por un partido que se mantenga como herramienta y no como fin en sí misma: "Hoy trabajamos por el conjunto de la sociedad. Trabajamos para que haya equipos fuertes y para luchar por soluciones que son importantes para la gente: que puedan tener casa, que el territorio esté protegido, que el catalán se pueda usar en la calle".

El dirigente también ha vinculado esta agenda a la aspiración de reforzar el autogobierno: "Luchamos por una democracia plena y porque Mallorca recupere todo su autogobierno; no estamos aquí para pensar en nosotros mismos".

La exalcaldesa de Petra, absuleta

Apesteguia también se ha referido a la sentencia absolutoria que exime a la exalcaldesa de Petra, Caterina Mas, de los delitos de prevaricación y malversación. El coordinador general se ha mostrado "satisfecho" por la resolución judicial y ha denunciado la "injusticia" que, a su juicio, ha padecido Mas: "Ha vivido una persecución jurídico-política durante cinco años. Forzó su dimisión como consellera en el Consell de Mallorca, truncó una carrera política, y debemos reflexionar colectivamente sobre cómo denuncias hechas con mala fe como las del PP y el El Pi de Petra pueden causar tanto daño, no solo a nivel personal, sino también político".

Según ha recordado, la sentencia concluye que no quedó demostrado que Mas interviniera para evitar que se ejecutara una sanción urbanística de casi 59.000 euros impuesta a su marido y a un socio. Apesteguia ha revindicado su figura y le ha trasladado públicamente el agradecimiento del partido: "Hoy nos toca reivindicar su figura y darle las gracias".

Este sábado, segunda jornada de debate político

Mañana sábado 13 de diciembre se celebrará la segunda parte de la Asamblea, dedicada íntegramente al debate político: el Código Ético y de Conducta, la Ponencia Política -que marcará el rumbo de Més para los próximos años-, la proclamación de candidaturas electas y un turno abierto de palabra antes de la clausura.

Será en este marco donde se abordarán las líneas estratégicas que deberán guiar al partido en el próximo ciclo electoral. Apesteguia ha dejado claro que el objetivo es reforzar una propuesta ecosoberanista que conecte con las demandas sociales y que combine reivindicación del autogobierno, políticas públicas sólidas y defensa de la identidad propia.