Transporte aéreo
Las aerolíneas exigen el pago de la deuda del descuento de residente
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) reclamó ayer al Gobierno los cerca de 680 millones de euros que le adeuda por los adelantos para cubrir las subvenciones del 75% a los residentes de Balears, Canarias, Ceuta y Melilla en los vuelos que han realizado hasta el 30 de noviembre.
De esta cuantía, indicó la asociación, la administración ha revisado y reconocido hasta el momento que todavía están pendientes de pago 250 millones de euros. ALA reclamó al Ejecutivo central que encuentre «cuanto antes» una solución a un problema que se ha convertido en «estructural» derivado de «una infradotación presupuestaria en las cuentas públicas». Este problema, sostuvo, está generando «una situación insostenible» en el estado financiero de las aerolíneas que operan entre los territorios cuyos residentes reciben el descuento. «La brecha entre la demanda de estos servicios aéreos por los residentes y los recursos del Estado cada vez es mayor y el agujero que se genera a las aerolíneas se hace cada vez más profundo. Mientras tanto, el Gobierno responde con parches y tarde, necesitamos que pague lo que se adeuda cuanto antes, especialmente aquella cuantía que ya ha sido certificada y reconocida», aseguró.
