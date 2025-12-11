La UCO incluye a Marc Pons en el informe sobre la trama de hidrocarburos

Marc Pons, el político socialista menorquín diputado en el Parlament balear, aparece citado en el último informe que ha elaborado la UCO de la Guardia Civil sobre la llamada operación hidrocarburos, que se ha conocido esta tarde. Pons habría tenido al menos dos reuniones con Koldo García, quien habría intervenido para que el Ministerio de Transición Ecológica otorgara la licencia a la trama para poder operar en el negocio de hidrocarburos.

El que fue conseller en el Govern de Francina Armengol fue nombrado jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera. Entró en el ministerio en febrero del año 2021 y ocupó este cargo de confianza hasta julio del año 2022. Su cargo no tenía una función ejecutiva, pero era el asesor más próximo a la ministra, además de coordinar las tareas políticas de esta administración.

La trama de hidrocarburos es uno de los escándalos que se está investigando en estos momentos en la Audiencia Nacional, en el que tiene como grandes protagonistas al ministro José Luis Ábalos, a su asistente Koldo García (ambos actualmente en prisión) y al comisionista Víctor de Aldama. La Guardia Civil ha realizado una amplia investigación para demostrar la influencia que tuvo De Aldana sobre el entonces ministro de Fomento para conseguir los permisos necesarios que le permitieran operar en el negocio de los hidrocarburos, una actividad que provocó posteriormente un fraude tributario de más de 150 millones de euros. Precisamente este fue el caso por el que Víctor de Aldama ingresó en prisión, aunque después la abandonó tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción.

En el informe de la Guardia Civil se hace mención a los contactos que Koldo García mantuvo con Marc Pons, por su condición de jefe de gabinete del Ministerio. El hombre de confianza de Ábalos, según inciden los investigadores, actuó en la trama como canalizador del entonces ministro y hombre fuerte dentro de la estructura del PSOE.

Los investigadores han podido constatar, y así lo reflejan en el informe, que se produjeron al menos dos contactos entre Koldo García y el político menorquín. Estos encuentros se sitúan entre los meses de abril y julio del año 2021, en pleno proceso para obtener la licencia de comercialización en el mercado de hidrocarburos, que finalmente se otorgó a la empresa Villafuel.

El día 8 de abril del año 2021 aparece demostrado a través de una prueba que Koldo García le reenvió una imagen a Marc Pons, mediante un mensaje telefónico, en el que señalaba los datos del registro de la documentación sobre el expediente de la empresa de la trama de Aldama. En estos documentos se afirmaba que la sociedad cumplía con todos los requisitos que exigía la administración para ser reconocida como una empresa operadora dentro del negocio de la venta de combustible. La imagen se envía sin añadir un solo comentario, lo que sugiere a los investigadores que respondía al resultado de una conversación anterior.

El siguiente contacto no se produce hasta meses más tarde, en concreto el día 8 de julio. Ya no se trató solo de una llamada telefónica, sino que Koldo García le solicita a Pons mantener una reunión presencial. Le argumenta la necesidad que tiene de entregarle una serie de documentos necesarios para obtener la autorización. “Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud”. El informe no concreta si dicha reunión se llegó finalmente a celebrar o no.

Los investigadores de la Guardia Civil califican este segundo contacto de “llamativo”, pues no alcanzan a entender la razón de este encuentro, puesto que Marc Pons podía disponer de toda la documentación sobre el expediente de la empresa, a través de los cauces ordinarios del Ministerio en el que ocupaba el cargo de jefe de gabinete. Este segundo contacto se produjo poco antes de que el exconseller abandonara el Ministerio y regresara a la política balear. En la actualidad Pons es diputado en representación del PSOE en el Parlament balear.

Los investigadores aseguran que tanto Ábalos, como su ayudante Koldo, recibieron una importante comisión económica como recompensa a la influencia que ejercieron para conseguir que la trama corrupta obtuviera la licencia para operar en el negocio de los hidrocarburos.