'Salida', 'No Exit': el castellano y el inglés se cuelan en la rotulación del Palau del Consell

El castellano y el inglés han sustituido al catalán en parte de la rotulación interna de varios elementos del Palau del Consell de Mallorca. Así lo han denunciado desde Més per Mallorca durante el pleno de este jueves, manifestando que este cambio supone "una falta de respeto institucional y un paso más en la erosión deliberada" de la lengua.

En concreto, según se puede observar en las imágenes aportadas por los ecosoberanistas, carteles en los que antes poían "Sense sortida", "Prohibit fumar" o "Ús exclusiu bombers" ahora se indica "Salida", "No Exit" o "Prohibido fumar" y "Uso exclusivo de bomberos". En algunas ocasiones, la nueva rotulación se ha colocado directamente encima de la anterior. Joan Llodrá, conseller de Més en la institución insular, ha asegurado que los cambios lingüísticos causaron "perplejidad" en el partido.

Llodrà ha recordado que esta polémica llega después de que el PP y Vox, que conforman el equipo de gobierno insular, decidieran eliminar de los presupuestos de 2026 las ayudas directas a entidades que promueven el uso del catalán como la Obra Cultural Balear (OCB) o Joves de Mallorca per la Llengua. Para el conseller, la decisión de sustituir la cartelería responde a esta misma "estrategia política".

"Se han gastado dinero público para poner cambiar 'Sortida' por Salida y 'No Exit", ha denunciado el ecosoberainsta. Llodrà ha reconocido que "pensábamos que podría ser una broma" y ha exigido la rectificación inmediata a la anterior rotulación.

Rafel Bosch, conseller de Función Pública, ha respondido a Més asegurando que se dará aviso al servicio de mantenimiento para que restaurar el idioma original de los carteles del interior del Palau.