Renovación integral de la Estación Intermodal de Palma: nuevas escaleras mecánicas, baños y oficina de atención al usuario

La Estación Intermodal de Palma vivirá una reforma de sus intalaciones durante el próximo año con nuevas escaleras mecánicas, baños, oficina de atención al usuario e incluso párking para bicicletas. Así lo ha anunciado la conselleria de Movilidad, que esta mañana ha presentado la mejora integral de dicho espacio para aumentar y mejorar la accesibilidad, la seguridad y el confort de los usuarios del transporte público, y que se desarrollará y se prevé finalizar a lo largo de 2026.

De esta forma, en total se renovarán las diez escaleras mecánicas de la estación Intermodal. El pasado mes de marzo, ya se sustituyeron las cuatro escaleras que dan acceso a los andenes de tren y metro de SFM; y el mes de noviembre, empezaron los trabajos para la instalación de las nuevas escaleras mecánicas de acceso al vestíbulo de la estación Intermodal, con el desmontaje de dos de las cuatro escaleras exteriores.

La instalación de las cuatro escaleras de acceso al vestíbulo y dos escaleras de acceso a las dársenas de autobuses se llevará a cabo en dos fases: en la primera, el primer trimestre del 2026, tienen que quedar instaladas tres escaleras; y las otras tres, en una segunda fase, durante el segundo trimestre del año. Se trata de la primera renovación de las escaleras en cerca de 20 años, desde su instalación en 2007.

Nuevos baños públicos

La mejora incluye la reforma e instalación de nuevos baños. Los nuevos baños serán más amplios y modernos y situados en una nueva ubicación para mejorar la accesibilidad. Esta actuación se prevé llevar a cabo durante el segundo semestre de 2026.

En este mismo periodo, también se prevé implantar una nueva señalización en la estación para facilitar la movilidad, la orientación y la seguridad de los miles de usuarios que pasan diariamente por ella.

Las obras se desarrollarán a lo largo de 2026, organizadas en varias fases para minimizar las afectaciones al servicio. Durante los trabajos se habilitarán itinerarios alternativos, señalización específica e información actualizada.

Asimismo, se prevé habilitar nuevos aparcamientos de bicicletas, para promover la movilidad sostenible y favorecer la intermodalidad en el uso del transporte público. Se trata de aparcamientos de bicicletas de rotación —para hasta 72 bicicletas— y se prevé su finalización los últimos meses de 2026.

3,6 millones de euros

Enmarcada en el plan de infraestructuras «Islas en transformación» impulsado por el Govern, la inversión global de estas actuaciones es de 3,6 millones de euros (IVA excluido), de la que ya se ha ejecutado un millón aproximadamente y el resto se ejecutará en 2026. Se trata de financiación en gran parte proveniente del factor de insularidad del régimen especial de las Illes Balears y en algunas actuaciones con fondos europeos Next Generation, del Mecanismode Recuperación y Resiliencia (MRR).

Con estas mejoras, el Govern quiere garantizar una estación plenamente accesible para personas con movilidad reducida y otros colectivos, así como modernizar los espacios de uso cotidiano —como los baños públicos y la oficina de atención al usuario— para mejorar el confort, la seguridad y la estética. A su vez, para mantener la operatividad de la estación durante las obras, los trabajos se han organizado por fases.