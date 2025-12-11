El PP deja en minoría a Vox en el pleno y eleva la tensión en el Consell de Mallorca: "Está muy equivocado si cree que tiene mayoría para hacer y deshacer a su antojo; necesita nuestro apoyo"

Vox aumenta la presión sobre su socio de gobierno en el Consell de Mallorca, el Partido Popular. Los de Abascal, liderados por su portavoz en la institución insular, Toni Gili, han cargado duramente contra los populares porque estos últimos no han apoyado ninguna de las tres mociones que han llevado al pleno de este jueves. Vox no ha dudado en calificar la postura del PP como "irresponsable y bochornosa".

Los ultraderechistas encaraban el pleno con la intención de aprobar tres iniciativas de distinto calado: reprobar a Francina Armengol por criticar la eliminación de las ayudas a la OCB y Joves per la Llengua; rechazar y condenar la primera Trobada de Municipis Actius pel Català; y, por último, recuperar los trayectos rápidos y los nocturnos en la red de trenes de la SFM. Al contrario de lo que Vox pensaba, los populares no han coincidido en sentido de voto en ninguna de las propuestas elevadas por los ultraderechistas.

El PP se ha abstenido a la hora de reprobar a Armengol y recuperar los trayectos rápidos y nocturnos de la SFM y ha votado en contra de condenar el encuentro de Ayuntamientos por el catalán. El sentido de voto de los populares ha desatado las críticas de su socio de gobierno, que no ha dudado en aseverar que estas situaciones "dinamintan la confianza y la estabilidad" del pacto de gobierno insular.

"El PP está muy equivocado si cree que tiene mayoría para hacer y deshacer a su antojo; necesita, y más le vale recordarlo, nuestro apoyo", han advertido los de Abascal. Vox, en cambio, ha apoyado con su voto a favor una moción del PP en la que se defiende un sistema universitario "plural" que mantenga la Universitat de les Illes Balears (UIB) como "referente central" pero que permita incorporar universidades privadas de "calidad" para "ampliar la oferta de titulaciones y facilitar que los estudiantes puedan formarse en Mallorca sin tener que marcharse fuera".