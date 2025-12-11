La PAH exige al Govern prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler para evitar un "escenario dramático" en 2026

La Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) de Mallorca reclama una medida urgente y excepcional: que el Govern obligue a prorrogar "sí o sí" los contratos de alquiler que expiran en 2026 siempre que los inquilinos hayan cumplido con el pago y el buen uso de la vivienda. La entidad advierte de que, sin esta intervención, miles de familias podrían quedar fuera del mercado residencial en cuestión de meses.

Las denuncias de la PAH nacen de lo que la entidad ve cada semana en su servicio de atención. La plataforma atiende cada miércoles por la tarde en el Centre Flassaders de Palma a personas con problemas de alquiler, subidas abusivas, finalización de contratos o situaciones de riesgo residencial. Es en estas reuniones donde se ha detectado un aumento "alarmante" de casos extremos que, según la organización, anticipan lo que ocurrirá cuando en 2026 caduquen miles de contratos.

Àngela Pons, presidenta de la PAH, alerta de que en Baleares caducarán 24.500 contratos, lo que podría afectar a más de 69.000 personas, y que la no renovación se está utilizando por parte de muchos propietarios como herramienta para "doblar" el alquiler expulsando a quienes viven en esas casas. "La subida depende del propietario: si estás de acuerdo, firmas; y si no, te quedas sin vivienda", lamentan.

"¿Dónde irá a vivir esta gente?"

"La situación es tremendamente preocupante. ¿Dónde irá a vivir esta gente?", se pregunta Pons, que recuerda que el Govern no tiene capacidad para ofrecer una alternativa habitacional a gran escala. "Esto imposibilita que quien vive allí pueda volver a alquilar esa casa y las inmobiliarias utilizarán esta herramienta para reservar los pisos para el alquiler turístico", advierte.

La presidenta de la PAH alerta de que el archipiélago arrastra una falta estructural de soluciones habitacionales: "No hay ninguna capacidad humana, no solo para afrontar los desahucios que vendrán, sino para atender estas situaciones de finalizaciones de contrato que realmente son desahucios legales. No existe capacidad para ofrecer una vivienda alternativa después de la finalización, así que habrá que encontrar otras soluciones inmediatas porque, si no, nos encontraremos con una situación terrible y dramática con personas que no podrán vivir en estas islas".

Manu Mielniezuk

Contratos rotos con excusas y alquileres que se disparan

La PAH denuncia además que algunos propietarios intentan resolver contratos vigentes alegando "necesidades familiares" o que van a ocupar la vivienda, cuando, en realidad, se encubre una subida del alquiler.

"No es solo que finalicen contratos, sino que intentan resolver contratos vigentes bajo la excusa de que tienen necesidades familiares o que se van a vivir a la vivienda, pero en ocasiones lo que están haciendo es enmascarar una subida del alquiler", explican desde la plataforma.

Desde la PAH añaden que se ha extendido la idea de que si un propietario alquila por 700 euros está "dejando de ganar": "Estamos normalizando alquileres de 1.000 euros en familias que quizá ganan 1.000 o 1.200 al mes. Muchos propietarios creen que si alquilan por debajo están perdiendo dinero, pero habría que mirar las circunstancias de la vivienda, del entorno, los servicios que tiene, la calidad del inmueble y la situación económica de la familia que vive allí".

Un mercado inaccesible para la clase trabajadora

La PAH insiste en que los alquileres actuales son inasumibles para la población residente: "Estos alquileres que están subiendo y a los que no accede una clase media trabajadora -hostelería, sanidad, funcionarios- no los va a alquilar la gente de alto nivel adquisitivo, porque ellos pueden pagar 2.000 o 3.000 euros. No van a ir a estos alquileres, así que quizá habría que reflexionar sobre si el precio actual es realmente acorde a las circunstancias de esa vivienda".

La plataforma defiende que la filosofía de las zonas tensionadas ayudaría a establecer alquileres realistas y cita Barcelona como ejemplo de ciudad en la que la revisión de 2026 no tendrá tanto impacto. "Es verdad que solo puede aplicarse a grandes tenedores y es potestativo, pero podría suponer una estabilización y una bajada de precios en lugar de subidas sin límite. En Barcelona, donde se aplica, los contratos no pueden subir. Es una forma de fomentar un alquiler más adecuado y estabilizar el mercado", señalan.

"Parece que necesitas pedigrí para alquilar en Mallorca"

La PAH denuncia además un aumento de la discriminación en el acceso a la vivienda. "Hace años nos encontramos con racismo a la hora de alquilar un piso. Ahora, además, nos encontramos casos de personas con enfermedades, discapacidades o familias con niños a quienes directamente no les quieren alquilar", explican.

El caso más grave, advierten, afecta a personas mayores que "cobran una pensión que no les da garantías y muchos propietarios no quieren alquilarles".

Citan el ejemplo reciente de un matrimonio mayor en Calvià: "Van a tener que afrontar un desahucio por finalización de contrato y es prácticamente imposible que encuentren otra vivienda porque no les dan garantías. Ya estamos marginando a un sector de la población por miedo a que no paguen. Parece que necesitas pedigrí para poder alquilar una vivienda hoy en día en Mallorca: no tener hijos, no tener animales, pertenecer a cierta raza, no tener una enfermedad...".