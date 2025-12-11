La mujer apuñalada en Costitx sale de la UCI
La víctima, que recibió decenas de heridas que la dejaron al borde de la muerte, ha mejorado en el hospital de Son Espases
La mujer de 35 años que el pasado 30 de noviembre fue atacada por su exnovio a la salida de una casa de campo de Costitx ha salido de la UCI y ha pasado a una habitación de planta del hospital de Son Espases, en Palma. La víctima recibió más de 30 puñaladas, varias de ellas en el cuello, que la dejaron al borde de la muerte, pero su estado ha mejorado mucho y se recupera de las lesiones.
La mujer fue atacada por su exnovio en la madrugada del 30 de noviembre, cuando salió de una casa de campo de Costitx donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. El individuo, que tenia una orden de alejamiento de ella tras ser denunciado por malos tratos, la había seguido hasta allí y esperaba agazapado tras un muro. Cuando la mujer salió y se metio en su coche, la apuñaló repetidas veces. La víctima recibió numerosos cortes en brazos y manos al tratar de cubrirse, lo que probablemente le salvó la vida, pero aun así recibió varias puñaladas en el cuello.
La ambulancia que la atendió la trasladó a Son Espases en estado extremadamente grave. La mujer ha pasado las últimas dos semanas en la UCI, donde su estado ha ido mejorando paulatinamente. Finalmente ayer miércoles los médicos decidieron que podía salir de la unidad y pasar a planta.
