Meliá Hotels abrirá un nuevo establecimiento en Marbella en 2027 con 191 habitaciones

Meliá Hotels International ha anunciado este jueves la apertura de un nuevo establecimiento en Marbella, el Melià Marbella, en el año 2027 tras una completa renovación y una oferta de 191 habitaciones.

El futuro Meliá Marbella será el decimosexto hotel del grupo en la provincia de Málaga y se convertirá en un referente de calidad y bienestar en uno de los destinos más emblemáticos de la Costa del Sol, ha informado este jueves la hotelera mallorquina.

El acuerdo incluye la resolución satisfactoria del traspaso de personal de la anterior empresa operadora, con la aplicación de un ERTE por obras hasta la reapertura.

Además, dispondrá de cinco salas de reuniones y un aparcamiento con capacidad para 50 vehículos, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para turistas como para el segmento de congresos.

El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha destacado que con la firma del futuro hotel se amplía y diversifica la oferta 'premium' de la compañía en Marbella.

Al mismo tiempo, se reafirma su compromiso con un turismo de calidad, sostenible y responsable en Andalucía, con impacto en la economía de la zona y en el mantenimiento y mejora del empleo.