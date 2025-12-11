Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad con más bares por habitante de España está en Mallorca

La ciudad con más bares por habitante de toda España está en Mallorca. Así lo revela un informe de Accumin Intelligence, publicado en 2025, que identifica qué ciudades tienen una mayor concentración de locales hosteleros en relación con su población. El ranking, elaborado a partir de un mapa interactivo que localiza todos los establecimientos donde se puede tomar un café o una cerveza —desde cafeterías y heladerías hasta restaurantes—, muestra que en España hay un bar por cada 207 habitantes.

El estudio, elaborado con datos del fichero de Empresas de DataCentric Marketing y del INE, concluye que las ciudades con mayor densidad de bares se concentran en destinos turísticos, especialmente en zonas costeras, lo que explica que las grandes capitales queden fuera del grupo de cabeza. La primera posición la ocupa Calvià (Mallorca), que encabeza el ranking nacional entre los municipios de más de 50.000 habitantes, situándose como la ciudad española con mayor número de bares por cada 1.000 habitantes.

Tras Calvià, aparece otro municipio de Baleares: Ibiza con 14,7 bares por cada 1.000 vecinos y 782 establecimientos en total ocupa el segundo puesto del ránkin. El tercero es San Bartolomé de Tirajana (Canarias), que registra 14,5 bares por cada 1.000 personas y suma 796 bares.

Calvia encabeza el ranking, seguido de Ibiza / Accumin

El listado continúa con Benidorm (Comunitat Valenciana), que cuenta con 13,2 bares por cada 1.000 vecinos; Fuengirola (Andalucía), con 11,5; Adeje (Canarias), con 11,1; Toledo (Castilla-La Mancha), con 11; y Torremolinos (Andalucía), con 10,3. Todos ellos destinos turísticos consolidados donde la hostelería tiene un peso clave en la economía local.

Por debajo de los diez bares por cada 1.000 habitantes, pero todavía con cifras elevada, se encuentran Marbella (Andalucía), Cuenca (Castilla-La Mancha), Santiago de Compostela (Galicia), Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha) y Arona (Canarias), todas ellas con al menos 9 bares por cada 1.000 vecinos.

El estudio también señala que las grandes capitales españolas quedan fuera de los primeros puestos. Barcelona es la única que logra entrar en el top 20, ocupando el último lugar con 7,7 locales por cada 1.000 habitantes. Le siguen Valencia (6,6), Madrid (6,3) y Sevilla (6), cuyas altas cifras de población hacen que la densidad de bares sea proporcionalmente menor.

Municipios sin bares

En el otro extremo del mapa, 2.375 municipios no cuentan con ningún bar, lo que afecta a más 463.000 personas.

Las provincias más afectadas son Soria, Palencia, Ávila y Burgos, donde en algunos casos más de un tercio de los municipios carecen de este tipo de establecimientos, según Accumin Intelligence, un hecho que refleja la pérdida de servicios en los municipios de la España vaciada.