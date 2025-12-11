Violencia de género
La jueza envía a prisión al hombre que intentó asesinar a su expareja en Costitx
El acusado ha recibido el alta tras pasar varios días ingresado por las heridas que se causó tras acuchillar a la víctima
La mujer, que había denunciado al agresor por malos tratos, recibió más de 30 puñaladas, varias de ellas en el cuello
El hombre que intentó matar a puñaladas a su expareja en Costitx ha ingresado en prisión por orden judicial. El acusado, Héctor Andrés D.L., colombiano de 31 años, fue encarcelado por la magistrada de guardia de Inca tras recibir el alta en Son Espases, donde permanecía hospitalizado por las lesiones que se causó a sí mismo tras la agresión a la víctima. La mujer, que tenía una orden de protección en vigor que impedía al acusado acercarse a ella, recibió más de 30 puñaladas, las más graves en el cuello.
La agresión se produjo el pasado 30 de noviembre sobre las cinco de la madrugada a las puertas de una casa de campo de Costitx donde se celebraba una fiesta. Según la investigación de la Guardia Civil, el hombre esperó a que la mujer saliera de la finca tras intentar contactar con ella por teléfono en vano. Iba armado con un cuchillo y se abalanzó sobre ella cuando salió, causándole gravísimas lesiones. Luego se autolesionó con la misma arma.
La mujer había perdido mucha sangre y fue trasladada de urgencia a Son Espases, donde quedó ingresada en la UCI. Él fue hospitalizado inicilamente en Inca, pero también acabó en Son Espases por su delicado estado. El hombre tenía una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la víctima después de que ella le denunciara por malos tratos. La mujer estaba dentro del programa de protección de víctimas de violencia de género, aunque su evaluación de riesgo no estaba considerado alto. Disponía de un policía tutor, con el que mantenía contactos periódicos, pero no le había revelado ninguna situación preocupante.
