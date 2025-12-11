Los grupos de PP, PSOE, Més y El Pi en el Consell reafirman su compromiso con los Derechos Humanos
La declaración no ha podido aprobarse como institucional ante la falta de unanimidad por el rechazo de Vox, han detallado las otras formaciones con representación en la cámara insular.
Los grupos del PP, PSOE, El Pi, Més per Mallorca han leído este jueves un manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, en un acto celebrado antes del pleno del Consell de Mallorca y al que se han sumado miembros de Amnistía Internacional.
El manifiesto ha subrayado la defensa de los Derechos Humanos como pieza clave de la convivencia democrática y reivindica la vigencia de la Declaración Universal de 1948 como guía ética frente a la opresión y la discriminación.
Los portavoces Núria Riera (PP), Catalina Cladera (PSOE), Catalina Inès Perelló (Més) y Antoni Salas (El Pi) han sido los encargados de la lectura del texto.
Durante el acto, se ha reconocido la labor de entidades de la sociedad civil como Amnistía Internacional, representada por Agustín Aguirrebengoa y Carlos Martín, por su trabajo en la protección de derechos vulnerados en todo el mundo.
Los cuatro grupos han reafirmado de esta manera su apoyo a las políticas transversales que garanticen el pleno desarrollo de los Derechos Humanos y la Justicia Global.
También han anunciado su adhesión al acto del Parlament balear donde se leerán los 30 artículos de la Declaración Universal y han animado a la ciudadanía a defender estos derechos como base de la convivencia y la cohesión social.
