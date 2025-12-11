El fiscal pide dos años de cárcel para el exjefe de otorrinos de Son Espases por una negligencia que causó la muerte al exalcalde de sa Pobla

El fiscal reclama una condena de dos años de prisión para el exjefe del servicio de otorrinolaringología del hospital de Son Espases, en Palma, el doctor Manuel Vidal Tomás Barberán, por una presunta negligencia médica que derivó en el fallecimiento de un paciente, el exalcalde de sa Pobla, Joan Comes, de 62 años en marzo de 2021.

El ministerio público acusa al facultativo de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional por haber extirpado un tumor al afectado mediante una técnica sin aval científico, desvinculándose de la lex artis. Según la versión de la acusación pública, el doctor encausado le intervino “sin contar con el apoyo del equipo multidisciplinar responsable de la asistencia del paciente”. La técnica quirúrgica utilizada favoreció la extensión de la enfermedad oncológica a estructuras intracraneales y derivó en consecuencias graves con resultado de muerte, según detalla la fiscalía.

Además de dos años de cárcel, el antiguo jefe de Son Espases se enfrenta también a una petición de inhabilitación para la profesión médica durante cinco años por parte del ministerio público.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que pague una indemnización de más de 400.000 euros para los familiares del exalcalde pobler Joan Comes por el daño moral padecido. Como responsable civil subsidiario debería responder el IBSalut, según el escrito de acusación de fiscalía.

Por su parte, la familia del fallecido, que está representada por el abogado Daniel Castro, que ejerce la acusación particular en este procedimiento, reclama una pena de dos años y medio de prisión para el facultativo por homicidio imprudente.

Según la tesis del fiscal, el doctor Manuel Vidal Tomás Barberán era el jefe de otorrinolaringología de Son Espases en 2020. En su departamento, trabajaba otro médico, que tenía entre sus pacientes desde hacía varios años a Joan Comes, que sufría una enfermedad oncológica. En marzo de 2020, se detectó al paciente una metástasis tumoral en la rinofaringe.

El proceso asistencial hasta ese momento seguido con el afectado cumplía con los criterios médico legales que regulan la praxis asistencial con seguimiento de las recomendaciones del equipo multidisciplinar responsable desde el inicio de la enfermedad de la asistencia sanitaria del paciente.

Abril de 2020

El doctor encausado intervino a Joan Comes el 24 de abril de 2020 sin haberlo comunicado al médico que se encargaba de tratarle, sin haberlo sometido previamente a consideración del comité disciplinar y sin contar tampoco con el auxilio de un patólogo, que fuera tomando biopsias hasta que estas fueran negativas, según la fiscalía.

La operación consistió en una resecación de recidiva de neuroblastoma olfatorio utilizando una técnica quirúrgica con microdebridador, que favoreció que la enfermedad se extendiera al cráneo y que derivó finalmente en el fallecimiento del paciente, según el ministerio público.

“La intervención practicada no se correspondía con ningún tratamiento adecuado al conocimiento científico actual, constituyendo, por tanto, una actuación médica desvinculada de la lex artis y que derivó en una situación clínica no tributaria de ninguna posibilidad terapéutica curativa posterior, produciéndose el fallecimiento del señor Comes el día 29 de marzo de 2021”, subraya el fiscal.

El facultativo investigado niega que haya cometido una negligencia médica y defiende la técnica quirúrgica utilizada para operar el tumor del paciente. Previsiblemente será juzgado por una magistrada de un juzgado de lo penal de Palma. El doctor acusado fue destituido de su cargo como jefe de otorrinos de Son Espases.