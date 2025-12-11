Las familias del colegio de Pràctiques de Palma cargan contra Vera por la "falta de transparencia" en las decisiones sobre el centro

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP de Pràctiques cargan contra el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por la "falta de transparencia y de información" sobre las decisiones que afectan al centro. Así, las familias critican que la Conselleria ya ha tomado decisiones que no se han comunicado ni consensuado con la comunidad educativa.

En este sentido, lamentan que se están anunciando actuaciones que "afectan de forma directa" al futuro del CEIP "sin que las familias hayan sido informas debidamente". Esta situación, a su criterio, vulnera el principio de transparencia y genera una "gran inquietud" entre la comunidad educativa. Las familias solicitaron una reunión con el conseller para conocer los cambios previstos y el impacto de los mismos. No obstante, lamentan que la respuesta que recibieron fue "insuficiente y superficial" y que se limitó a una llamada que "no aportó ninguna información relevante".

Cuestiones "alarmantes"

Sobre la propuesta de obras del CEIP Felip Bauçà, advierten de varias cuestiones "alarmantes" que, a su juicio, ponen en riesgo el bienestar y la seguridad de los alumnos. Concretamente, hacen referencia a la convivencia en un mismo edificio de niños de cero a seis años con oficinas a las que tendrá acceso personal externo. Una medida, señalan, que genera "serias dudas sobre la seguridad y protección de los más pequeños".

Además, la asociación rechaza que un aula de psicomotricidad se ubique en un sótano, argumentando que los niños más pequeños no podrán acceder y supondrá una pérdida de equidad y un agravio comparativo entre grupos. Finalmente, para las familias, la planificación de espacios "no responde a criterios pedagógicos ni a las necesidades reales de los niños" y "parece priorizar" aspectos administrativos por encima del proyecto educativo.

Con todo, consideran que las decisiones adoptadas implicarán una "pérdida clara de calidad educativa, reduciendo espacios fundamentales, dificultando la convivencia escolar y desvirtuando el modelo pedagógico que el centro ha construido durante años". AFA reclama a la Conselleria que frene las decisiones "tomadas unilateralmente" y convoque una reunión con las familias y el equipo directivo. "La comunidad educativa merece explicaciones claras, un trato respetuoso y la posibilidad de participar en las decisiones que afectan directamente el futuro de nuestros niños", concluyen.