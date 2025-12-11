Europa avala la propuesta de Baleares para reforzar el control de plataformas turísticas como Airbnb

El dictamen sobre turismo sostenible impulsado por Baleares y aprobado ayer por unanimidad en el Comité Europeo de las Regiones incorpora un punto que plantea reforzar el control sobre las plataformas digitales de intermediación turística, como Airbnb o similares. Aunque la Unión Europea lleva años trabajando en normativa relacionada con el alquiler de corta duración, el intercambio de datos y la competencia digital, este asunto se integra por primera vez de forma explícita dentro de una propuesta política sobre el modelo turístico europeo, en un momento en que la Comisión prepara una nueva estrategia para 2026.

El punto relativo a las plataformas digitales se ha modificado a partir de enmiendas de distintas regiones. El texto final señala la necesidad de "abordar las asimetrías de poder generadas por el peso creciente" de estas compañías en la intermediación turística, "garantizar transparencia" e "intercambio efectivo de información con las autoridades" y avanzar hacia "un marco regulatorio europeo coherente que reduzca dependencias" y refuerce la "autonomía estratégica en la economía digital". También apunta que "una parte significativa de estas plataformas tiene su sede fuera de la Unión Europea", lo que implica una "salida de valor económico" y limita la capacidad de los destinos para retener parte del beneficio generado.

El director técnico de la Fundación Impulsa Balears, Toni Riera, que ha participado en la redacción del dictamen, explica que este varias regiones, entre ellas Baleares, alertaron de este asunto.Según detalla, algunos territorios observan que "una parte del gasto turístico no se queda en el destino", sino que se concentra en operadores digitales con gran capacidad para captar ingresos en fases previas al viaje. "Cuando se publica el gasto turístico en las estadísticas oficiales, conviene recordar que una parte importante no se queda en Baleares", señala, en referencia a plataformas que gestionan alojamientos, vuelos y otros servicios. También subraya que no es un fenómeno exclusivo de las islas, sino compartido por múltiples destinos europeos.

El dictamen no plantea medidas concretas, pero sí fija una posición política conjunta de las regiones. Riera destaca que su incorporación supone abordar el turismo desde una perspectiva en la que la intermediación digital forma parte de los elementos que condicionan el retorno económico, la competencia y la sostenibilidad social de los destinos. Añade que este enfoque coincide con las prioridades que el nuevo Comisariado de Turismo está trabajando para la futura estrategia europea.

La aprobación del texto por unanimidad da a Baleares margen para influir en las conversaciones que se abrirán con la Comisión Europea en los próximos meses. Riera explica que este consenso facilita que el debate sobre plataformas digitales se integre en la reflexión sobre el modelo turístico europeo. Subraya, además, que existe un interés creciente en abordar las tensiones que la intermediación digital genera sobre la vivienda, la competencia o la distribución del gasto turístico.

El dictamen también aborda otros aspectos como la gestión adaptativa basada en datos, el impacto del turismo sobre la vivienda y los recursos naturales, la necesidad de una cláusula de insularidad o el refuerzo de la formación y del talento en el sector. Su aprobación se produce después de más de un año de trabajo y la incorporación de cerca de medio centenar de enmiendas, lo que ha permitido alcanzar un consenso amplio entre regiones de todas las orientaciones políticas. Según Riera, este respaldo unánime abre la puerta a que parte de estas recomendaciones puedan ser consideradas en la elaboración de la nueva estrategia turística de la Unión Europea.