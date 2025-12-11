Las educadoras infantiles de Baleares llevan a la mesa del convenio un déficit de 1.000 euros mensuales

La negociación del primer convenio colectivo autonómico de Educación Infantil en Baleares arranca la próxima semana en un clima de "urgencia" y "máxima precariedad laboral". La Federación de Enseñanza de CCOO ha alertado este jueves, en nota de prensa, de la situación "insostenible" que atraviesan las educadoras de la mayoría de escuelas y centros de asistencia infantil de las Islas, inmersas dentro "una espiral de precariedad, salarios insuficientes, inflación creciente y un mercado de la vivienda absolutamente inaccesible".

El sindicato ha vuelto a denunciar que estas condiciones ponen en riesgo no solo la dignidad laboral de las trabajadoras, sino también la calidad educativa del primer ciclo de Educación Infantil (0–3 años). Estas empleadas "cobran 1.000 euros menos de lo que se necesita para vivir dignamente en Baleares", ha hecho énfasis en el escrito.

Mientras que el salario de referencia en el archipiélago, "la media salarial que se necesita para vivir en las islas con un mínimo de dignidad, es de 2.260 euros mensuales (según un estudio de CCOO de 2025)" -sostiene el sindicato-, las educadoras de las escoletes perciben 1.232,22 euros. Esta diferencia se traduce -especifica- en una brecha salarial de más de 1.000 euros al mes, lo que sitúa a un colectivo cualificado en una clara situación de "trabajadoras pobres".

Emergencia habitacional

Para CCOO, uno de los factores que empujan al colectivo hacia la pobreza es el precio de la vivienda. Según detalla, actualmente el alquiler en Baleares se sitúa sobre los 18 euros por metro cuadrado, lo que supone que una vivienda media de 70 metros cuadrados cueste unos 1.260 euros mensuales. Esto significa que una educadora ha de destinar prácticamente la totalidad de su salario —o incluso más— solo para pagar el alquiler, sin contar la alimentación, el transporte, los suministros, los productos básicos o los cuidados.

A esta situación se suma -añade el sindicato- la inflación acumulada y el aumento generalizado de los precios que están afectando con especial dureza al colectivo. "La cesta de la compra, la energía, el transporte y los servicios básicos continúan encareciéndose, mientras que los salarios de las educadoras permanecen congelados, muy próximos al SMI y muy por debajo del salario de referencia".

Desde CCOO se alerta de que cada mes más educadoras se encuentran en riesgo de exclusión social, una situación que consideran “absolutamente incompatible con la responsabilidad educativa que ejercen”. El sindicato ha constatado que muchas de ellas abandonan la profesión no por falta de vocación, sino para conseguir una mejor remuneración.

Ante esta realidad, el sindicato aplaude que patronales y sindicatos del sector se reúnan la próxima semana para arrancar la negociación del primer convenio del sector. El objetivo es "actualizar y dignificar el salario de las educadoras de las escoletes para que ninguna quede por debajo del coste real de la vida en Baleares". El convenio también supondrá un reconocimiento institucional, social y educativo del papel fundamental del ciclo educativo 0-3.

El aumento salarial se recogerá dentro del marco de negociación del nuevo convenio autonómico. Esta iniciativa da continuidad al acuerdo del pasado verano, en el que CCOO y UGT firmaron una subida salarial para trabajadoras de escoletes municipales externalizadas, un complemento autonómico que suponía un aumento de entre 200 y 400 euros. Ahora, señalan, toca subir el sueldo al resto de trabajadoras de 'escoletes' privadas y centros asistenciales.

“No se puede apostar por una educación infantil de calidad con profesionales que viven en precariedad permanente”, denuncia CCOO. El sindicato concluye que “es intolerable que una trabajadora esencial haya de elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. Si no se actúa ya, continuaremos deteriorando un servicio público fundamental”.