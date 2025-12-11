En diciembre, tu suscripción a Diario de Mallorca, a un precio increíble
Hazte suscriptor, ahorra más de un 25% y accede a nuestros contenidos web por 36 euros al año
Si quieres mantenerte informado de todo lo que pasa en Mallorca, España y el mundo, Diario de Mallorca es tu mejor opción. Accede a todo nuestro contenido web con las noticias de actualidad, los reportajes de interés y los artículos de opinión de firmas destacadas a un precio excepcional. Ahora puedes ser suscriptor de Diario de Mallorca y ahorrar más de un 25% en tu suscripción anual disfrutando de todos nuestros contenidos web por 36 euros al año.
Si lo prefieres, podrás realizar una suscripción mensual con una interesante oferta: 4 euros el primer mes. Otra modalidad de suscripción es la edición digital impresa. Por 60 euros al mes durante sesis meses, podrás acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web. No dejes pasar esta oportunidad, elige tu modalidad de suscripción y empieza a disfrutar de Diario de Mallorca. Esta oferta estará activa hasta el 19 de diciembre.
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.
Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.
Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
- Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”