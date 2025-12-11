En diciembre, tu suscripción a Diario de Mallorca, a un precio increíble

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si quieres mantenerte informado de todo lo que pasa en Mallorca, España y el mundo,  Diario de Mallorca es tu mejor opción. Accede a todo nuestro contenido web con las noticias de actualidad, los reportajes de interés y los artículos de opinión de firmas destacadas a un precio excepcional. Ahora puedes ser suscriptor de Diario de Mallorca y ahorrar más de un 25% en tu suscripción anual disfrutando de todos nuestros contenidos web por 36 euros al año.

Si lo prefieres, podrás realizar una suscripción mensual con una interesante oferta: 4 euros el primer mes. Otra modalidad de suscripción es la edición digital impresa. Por 60 euros al mes durante sesis meses, podrás acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web.  No dejes pasar esta oportunidad, elige tu modalidad de suscripción y empieza a disfrutar de Diario de Mallorca. Esta oferta estará activa hasta el 19 de diciembre.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.

Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?

  • Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo. 
  • Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
  • Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
  • Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
  • Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
  • ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.

Un centenar de médicos se concentra en Palma a la espera de un acuerdo con Sanidad por el Estatuto Marco

El Govern hace un llamamiento a promotores y propietarios para que no suban desorbitadamente los alquileres

Renovación integral de la Estación Intermodal de Palma: nuevas escaleras mecánicas, baños y oficina de atención al usuario

En diciembre, tu suscripción a Diario de Mallorca, a un precio increíble

Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad con más bares por habitante de España está en Mallorca

Las educadoras infantiles de Baleares llevan a la mesa del convenio un déficit de 1.000 euros mensuales

La mujer apuñalada en Costitx sale de la UCI

Europa avala la propuesta de Baleares para reforzar el control de plataformas turísticas como Airbnb

