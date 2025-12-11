Condenada a pagar 5 euros diarios por agredir a una enfermera

El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma ha dictado sentencia en un caso de agresión que tuvo lugar en el Hospital de Manacor hace casi un año, en diciembre de 2024.

La jueza ha aceptado finalmente las conclusiones definitivas de la Fiscalía y ha condenado a una paciente a seis meses de prisión y una multa diaria por agredir a una auxiliar de enfermería del centro, a la que agarró del pelo y golpeó en reiteradas ocasiones durante el ejercicio de su trabajo.

Los hechos (que primero pasaron por el Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor) se remontan al día de San Esteban del año pasado, cuando, a las 8.30 horas, una paciente que acababa de recibir el alta y salía de la consulta número 5 de Psiquiatría se disponía a esperar a que unos celadores la acompañaran hasta la ambulancia que la llevaría a su domicilio. Impaciente por la espera, la mujer fue hasta la consulta número 6 de Traumatología a preguntar si los celadores tardarían mucho en llegar. La atendió una profesional uniformada que en esos momentos estaba realizando funciones de auxiliar de enfermería, quien respondió desconocer el tiempo que tendría que esperar. En esos momentos, y según explica la sentencia, tras la respuesta, la acusada «bajo una actitud sumamente agresiva y alterada, comenzó a increparla, para después empezar a grabarla en repetidas ocasiones con su teléfono móvil».

El último vídeo enfocó directamente al rostro de la auxiliar, quien le recriminó la acción a la mujer, y advirtiéndole expresamente que no podía grabar ni al personal del centro ni dentro de las instalaciones hospitalarias. Entonces, la mujer «la agarró fuertemente del cabello, forzándola a agacharse, al mismo tiempo que la golpeaba sin parar, con su mano, en la cabeza y en la espalda, mientras gritaba ‘mala puta, mala zorra’, hasta que fue auxiliada por sus compañeras de trabajo y el personal de seguridad, que lograron evitar que continuara recibiendo golpes», indica la sentencia.

Seis meses

La sentencia judicial ha condenado a la mujer, como autora penalmente responsable de un delito de atentado a personal en ejercicio de sus funciones, a una pena de seis meses de prisión, con la inhabilitación por el derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de también por un delito leve de lesiones, cuya pena será de dos meses de multa con una cuota diaria de cinco euros, además del pago de las costas procesales.