Un centenar de médicos se concentra en Palma a la espera de un acuerdo con Sanidad por el Estatuto Marco

Alrededor de un centenar de médicos han participado en la concentración celebrada en Palma con la esperanza de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para el proyecto del nuevo Estatuto Marco que regirá la profesión, tras la reunión de urgencia convocada para este jueves. Los manifestantes se han reunido frente a la Delegación de Gobierno con pancartas en las que reclamaban un estatuto propio y en las que se expresaba que "la dignidad del médico no es negociable". Esta protesta se enmarca en las cuatro jornadas de huelga convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre el 9 y el 12 de diciembre.

La protesta, que se enmarca en las cuatro jornadas de huelga convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre el 9 y el 12 de diciembre, ha vuelto a alcanzar un seguimiento del 85% en los hospitales y cerca del 70% en Atención Primaria, según los datos del Sindicato Médico de Baleares (Simebal). La actividad quirúrgica no urgente quedó suspendida y numerosos pacientes fueron avisados de la reprogramación de consultas y pruebas diagnósticas. Aun así, los sanitarios insistieron durante toda la mañana en que la ciudadanía entiende los motivos de la protesta.

Los médicos han cantado consignas en las que reclamaban la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y han reivindicado que a "hora trabajada, hora cotizada". Además, han coreado un cántico que resume el hartazgo del colectivo: “No es vocación, es explotación”, acompañada de otro mensaje directo a la ministra: “Mónica, rancia, nos vamos para Francia”, una crítica que alude al creciente éxodo de facultativos hacia países con condiciones laborales más estables.

Concentración de médicos en Palma para protestar contra el Estatuto Marco / B.RAMON / DMA

“Somos los que cuidamos del resto, y a nosotros no nos cuida nadie”

Una médica de Son Espases, que prefiere permanecer en el anonimato, ha explicado el porqué había acudido a la concentración: “Esta huelga es necesaria. No se están respetando nuestros derechos mínimos y básicos. Necesitamos una jornada laboral que permita descansar, tener conciliación familiar. Somos quienes cuidamos del resto, y a nosotros no nos cuida nadie”. La facultativa también ha lamentado que el borrador del nuevo Estatuto no recoja las necesidades del colectivo:“Sorprende que una ministra que ha sido anestesista en el sistema público no esté defendiendo algo tan básico como respetar el descanso”.

Un manifiesto que denuncia un sistema “insostenible”

El anestesista Ignacio García, delegado de riesgos laborales de SIMEBAL, ha sido el encargado de leer el manifiesto central de la jornada. Antes ha recordado que el presidente del sindicato, Miguel Lázaro, se encontraba en Madrid en una reunión urgente con Mónica García, convocada hoy a raíz de la presión ejercida por la huelga.

“Hace casi un año que iniciamos estas movilizaciones. La huelga era el último recurso, pero el deterioro continuado de nuestras condiciones y la falta de avances reales nos han llevado a este punto”, ha afirmado García, que ha sido interrumpido varias veces por aplausos.

El manifiesto denuncia que el nuevo Estatuto “agrava varios aspectos del documento anterior”, no reconoce la singularidad profesional del médico y mantiene una clasificación que “equipara titulaciones sin crear una categoría específica ni una retribución acorde”.

También detalla las condiciones que han llevado al colapso del sistema: guardias obligatorias pagadas por debajo de la hora ordinaria, jornadas que pueden superar las 54 horas semanales, sobrecarga asistencial, movilidad forzosa, desigualdades salariales y la ausencia de una mesa de negociación formada por médicos, afirma García.

García ha lanzado un aviso final que ha encendido a los presentes: “Si esto sigue así, Baleares vivirá un apagón sanitario. Necesitamos soluciones ya”.

El Colegio de Médicos: “La población está con nosotros, no con la ministra”

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, Carlos Recasens, intervino para mostrar un respaldo absoluto al colectivo: “El Colegio está al lado del sindicato y de todos los médicos. Esta lucha era necesaria desde hace años”, ha afirmado. También ha recalcado que el impacto de la huelga no debe malinterpretarse: “Esto no se hace por los médicos, se hace para garantizar un sistema sanitario sostenible, robusto y viable para las próximas décadas”.

Y ha lanzado un mensaje contundente sobre el apoyo social: “La población no confía en los políticos, no confía en la ministra. Confía en nosotros. La ciudadanía está de nuestro lado”. Recasens ha recordado que la movilización no es solo de médicos, sino de todos los facultativos farmacéuticos, psicólogos, biólogos, físicos clínicos, y que la reivindicación afecta al conjunto del sistema sanitario.