Alquileres de furgonetas y viviendas con licencia 'robada': así prolifera la oferta turística ilegal de Mallorca en Airbnb

Airbnb sigue anunciando viviendas turísticas ilegales en su portal web. La oferta irregular sigue expandiéndose en Baleares y sorteando, de una forma u otra, la mayoría de mecanismos de control establecidos. El Consell de Mallorca, en su afán por combatir estas prácticas, anunció ayer la eliminación de más de 4.400 anuncios irregulares de la plataforma durante la campaña de inspección estival. Cifras elevadas que no consiguen ocultar la realidad de un mercado turístico ilegal todavía al alza en la isla.

Jesús, con 13 años de experiencia según Airbnb, oferta una furgoneta camperizada por unos 3.400 euros al mes bajo el pretexto de "dormir bajo la luna". Este diario denunció en septiembre la existencia de este anuncio irregular, pero no ha sido eliminado. El anfitrión no ofrece alquiler por días, puesto que la estancia mínima es de 30, y aporta un número de registro falso: no se permite alquilar coches para esta actividad. Según dice, tendría capacidad para cuatro personas.

El mercado turístico ilegal cada vez utiliza métodos más evidentes para demostrar que cuentan con licencia. En el caso de un "acogedor apartamento" en Palma que, pese a estar ubicado entre Son Oliva y Son Forteza, cuenta con una licencia registrada en Sa Pobla. Ofrece alojamiento en diciembre: tres noches 281 euros. Manuel, el anfitrión, cuenta con siete años de experiencia.

Imagen de uno de los anuncios irregulares. / DM

Miguel oferta a través de Airbnb una "habitación básica y barata para 1 persona en Arenal" por 125 euros dos noches. La licencia que aporta, si bien emula el formato autonómico, no es real. El mismo propietario ofrece en Palma una habitación con baño compartido por 71 euros, algo prohibido en Ciutat.

Otra imagen de un anuncio irregular. / DM

Por último, entre los cientos de anuncios ilegales que se ofertan en la plataforma, aparece un nuevo alquiler ilegal de una furgoneta: "Furgo Camper Sea con Baño ideal para Mallorca", con un número de registro autonómico incompatible con el arrendamiento de un vehículo. El anfitrión, una empresa especializada en alquileres de furgonetas camperizadas.

El PSIB lamenta que en la isla "gana la oferta ilegal"

Durante el pleno de este jueves, la consellera socialista Juana Maria Adrover ha preguntado directamente al responsable insular de Turismo, Marcial Rodríguez, sobre los expedientes sancionadores caducados de su departamento y ha criticado los resultados de la campaña de inspecciones del Consell. "Intenta continuamente disfrazar la situación. Vende humo con las grandes plataformas, en vez de aplicarles la ley les suplica colaboración", ha aseverado la socialista. Adrover ha lamentado que en Mallorca "gana la oferta ilegal".

Rodríguez, por su parte, ha replicado defendiendo su gestión al frente de Turismo y cargando contra el traspaso competencial del anterior Ejecutivo insular. "Que un expediente caduque por falta de tiempo no significa que no haya impunidad, porque si se mantiene la ilegalidad se pondrá en marcha de nuevo el procedimiento sancionador", ha argumentado.

Durante su respuesta, ha critidado "que los arquitectos del mayor desastre administrativo de la historia turística de esta institución venga a darnos lecciones de solvencia". Entre aplausos ha asegurado que "por fin hay alguien al volante en este departamento", señalando que su departamento tiene conocimiento de los expedientes caducados, pero que "la tramitación sancionadora de u Estado de derecho requiere unas garantías constitucionales que ustedes desconocen a propósito".