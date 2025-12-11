Agua de lujo en Mallorca: así crece esta tendencia

Para muchos, el agua para beber es simplemente… agua. Apenas se perciben diferencias y casi nadie pregunta por marcas concretas. En la mayoría de locales solo hay una opción sin gas y otra con gas. Muchos restaurantes firman contratos con sus distribuidores de bebidas y utilizan exclusivamente el agua que estos les suministran. Otros empiezan a ofrecer agua del grifo filtrada, a la que añaden gas para quienes la prefieren con burbujas.

En cambio, cuando se trata de vino, cerveza, licores o de variedades de azúcar, leche y café, la oferta suele ser mucho más amplia.

Agua de la isla

Mallorca puede presumir de un buen agua mineral procedente de fuentes locales. Está, por ejemplo, Font Major, que brota en plena Serra de Tramuntana, en el término de Escorca, y cuyo agua se enriquece con minerales y oligoelementos del subsuelo. La fuente pertenece hoy al grupo peninsular Damm (fontmajor.com).

También las fuentes Font des Teix y Font S’Aritja se encuentran en la Tramuntana, cerca de Sóller. Ambas forman parte del grupo alimentario Importaco, con sede en Valencia. Las formaciones rocosas milenarias de origen volcánico, yeso, arcilla, caliza, margas (mezcla de arcilla y caliza) y dolomita permiten distintas fases de filtración del agua de lluvia (fontdesteix.com y fontsaritja.com).

La cuarta agua mineral mallorquina, Font Sorda, también procede de la Tramuntana, de la finca Son Cocó, situada bajo los embalses de Cúber y Gorg Blau. Es, además, el único que continúa en manos de una familia mallorquina (fontsorda.com).

Agua procedente del exterior

Por supuesto, también en otros lugares del mundo hay aguas de gran calidad. Una empresa llamada Water-D ofrece desde hace poco en Mallorca diez aguas especiales, cada una en versión con y sin gas. Proceden de Austria, Noruega —concretamente de las islas Lofoten—, Finlandia, Dinamarca, Italia, Francia, Portugal y Eslovenia.

Detrás de Water-D están Vladislava Verbulskaia, que vive en Mallorca con su marido alemán, y la responsable de ventas y marketing, Nuria Caballero. “Para nosotros es fundamental que nuestras marcas sean todas aguas minerales. Los minerales son importantes para nuestro organismo”, explica Verbulskaia. “Hemos seleccionado cada agua con mucho cuidado, comparado los valores y probado el sabor”.

Verbulskaia no tiene buena opinión de los dispositivos cada vez más habituales que filtran el agua del grifo, ya que —dice— esos filtros eliminan no solo las sustancias perjudiciales, sino también las beneficiosas. “El agua resultante es, por así decirlo, simplemente húmeda. Y para cubrir el calcio, potasio, magnesio, silicio o sodio que necesita el cuerpo, muchas personas recurren entonces a complementos alimenticios. Sería más sencillo beber agua con minerales”, afirma.

La importancia del diseño

Verbulskaia también tiene previsto organizar catas en las que un sommelier especializado en agua ofrecerá explicaciones. Su oferta se dirige sobre todo a restaurantes, hoteles, yates y empresas de eventos, aunque los particulares también pueden comprar sus aguas a través de la tienda online.

En la web, Water-D presenta cada una de sus aguas con detalle, incluidos sus distintos componentes. “Por ahora no contamos con una tienda física, pero a partir de cierto volumen ofrecemos un servicio de entrega en 24 horas en Mallorca”, señala Verbulskaia.

Hay un aspecto que no debe pasarse por alto: la estética. Las botellas de algunas marcas —como el agua portuguesa Healsi— pueden perfectamente decorar una casa, ya sea como jarrón o como pieza ornamental. Su elegante imagen, con formas de diamante y cortes facetados, incluso ha ganado un premio de diseño.

Lo mismo ocurre con la botella de La Sasse, un agua francesa de lujo procedente de Megève, en los Alpes de Saboya. O con el agua italiana Cedea, originaria de los Dolomitas. Los precios oscilan entre 3,40 euros y casi 20 euros por litro.