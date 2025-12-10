La UIB pone en marcha el Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo, un espacio "independiente" para combatir el “ruido” y el “racismo” con datos científicos

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha dado un paso firme en la investigación social y el análisis de la realidad demográfica con la presentación del Observatori de Migracions a la Mediterrània (OMIMED). Nacido del Laboratori Interdisciplinari sobre drets i llibertats de les Balears (LIDIB – Human Rights Lab), este observatorio se erige como una herramienta crucial para sistematizar y analizar el complejo fenómeno migratorio en las islas, trascendiendo la visión de la emergencia para abordar la migración en un sentido amplio y global.

La presentación, celebrada este miércoles en la UIB, ha estado encabezada por la directora del observatorio y profesora de Derecho Internacional, Margalida Capellà, quien ha explicado que el proyecto, que comenzó hace cinco años como una iniciativa de profesores de Derecho, "ha evolucionado hasta convertirse en un equipo interdisciplinar e intersectorial de 27 expertos". La decisión de abrir el Observatorio se tomó -ha detallado- el año pasado para incorporar a otros investigadores y realizar una formación y una investigación de carácter interdisciplinar, incluyendo disciplinas como Sociología, Economía, Trabajo Social, Pedagogía e incluso Filología.

Un enfoque interdisciplinar e intersectorial

El OMIMED no solo se nutre del ámbito académico. De hecho sus promotores (la propia Capellà, Guillem Balboa, Carlos Vecina, David Abril, Miquel Àngel Oliver, Álex González y Valentina Milano) señalan que han contactado activamente a profesionales del sector, desde abogados y trabajadores sociales hasta técnicos de entidades. El objetivo es claro, según la directora, convertir al Observatorio en "un punto de referencia cuando se hable de migraciones y también en un espacio, no solo de investigación, sino de trabajo y de formación en materia de migraciones en las Islas Baleares".

Capellà ha hecho hincapié en delimitar las funciones y el alcance del OMIMED, cuya labor central será la observación sistémica y el análisis de las migraciones. Esto implica recoger, sistematizar y analizar datos, realizar estudios monográficos y ofrecer formación especializada a colectivos e instituciones. El enfoque es deliberadamente amplio, abordando la migración "en el sentido general," no solo la llegada en patera.

El observatorio también estudiará a personas extranjeras en Baleares, y a aquellas que incluso ya tienen la nacionalidad pero sufren discriminación, ha matizado la directora. Además, se contempla la migración desde las Islas Baleares (emigración), reconociendo que los isleños también migran.

A pesar de su nombre, que lo enmarca en el Mediterráneo, Capellà ha afirmado que contemplarán las migraciones en un contexto global, tejiendo alianzas no solo con actores que trabajan sobre migraciones en el sur del Mediterráneo, sino también con otros observatorios e investigadores para conocer mejor el fenómeno. Para evitar confusiones, Capellà ha aclarado que el OMIMED no es un observatorio institucional sino "un observatorio independiente integrado en una institución que es la universidad". Además, ha aclarado que "no somos una ONG de denuncia," sino que su trabajo se centrará en la observación y el análisis, a partir del cual se harán "recomendaciones o propuestas" a las instituciones.

Balboa, Vecina, Capellà, Abril, Oliver y González, este miércoles en la UIB. / Nair Cuéllar

Proyectos

El OMIMED ya ha delineado sus primeros proyectos para empezar a generar y difundir información contrastada. En este sentido, cabe destacar que elaborará un boletín electrónico mensual, cuya primera publicación verá la luz la próxima semana.

Estará dirigido a profesionales del sector (abogados, educadores sociales, sanitarios), entidades y asociaciones de personas migradas, y también a las instituciones. El objetivo es "difundir datos contrastados, estudios científicos, porque consideramos que es lo que hace falta no solo en Baleares, sino en España para tener buena información".

El segundo proyecto son las Jornadas Profesionales sobre Migraciones en Baleares, previstas para 2026. Estas se celebrarán en cada una de las islas con el fin de mapear quién trabaja actualmente en migración, qué hace cada uno, y crear un espacio de encuentro. Finalmente, el tercer proyecto es un Taller de Sensibilización centrado en el trayecto e itinerario de las personas que llegan en patera a Baleares, que se desarrollará en los institutos también el año que viene.

Reto sociodemográfico

La presentación ha servido también como foro para que los miembros del equipo ofrecieran un diagnóstico sobre la situación actual, que sitúa 2024 como un año récord en llegadas. Los expertos han coincidido en que es fundamental escapar de los discursos políticos y mediáticos simplistas. David Abril, profesor de Trabajo Social, ha explicado que, desde un punto de vista técnico y objetivo, se trata de "migraciones en tránsito," donde la gente pasa por aquí y no se queda, por lo que lo que debe preocupar -ha hecho énfasis- es que se les haga "una acogida lo más digna posible en términos de derechos humanos".

Abril ha explicado el aumento de las llegadas a través de la ruta argelina como un efecto directo de la externalización de fronteras en otras rutas y del deterioro de las relaciones entre España y Argelia. Miquel Ángel Oliver, también profesor de Trabajo Social, ha puesto el acento en la distorsión del discurso al centrar la atención únicamente en las pateras, ya que "desde siempre, la mayoría de personas llega a través de los aeropuertos".

Así, Oliver ha recordado que las cifras de personas que llegan como turistas y deciden permanecer son consistentemente superiores a las que llegan por vía marítima irregular, y que las personas que llegan por aeropuerto también lo hacen en situaciones muy precarias.

Carlos Vecina, especialista en Pedagogía, ha subrayado por su parte que la vulnerabilidad de una persona migrante no está ligada a la forma en que llega a las islas. El trabajo del Observatorio busca precisamente "hacer visible lo que es visible en el mundo académico" y, a través de la comunicación con la sociedad, "ayudar a cambiar los discursos y a mejorar la información que se pueda tener."

La directora ha alertado, en este sentido, sobre un "viraje racista" en el lenguaje, señalando que los extranjeros son vistos como los que invierten y compran casas, mientras que los migrantes son los que llegan en patera o con problemas económicos. Capellà ha afirmado que la misma sociedad balear utiliza el término "inmigrante" y "extranjero" para designar distintas formas de migración con un sesgo económico y racista, y que el observatorio quiere poner luz en esta diferenciación. El debate sobre la migración, ha apuntado, está ligado al "reto sociodemográfico" de Baleares, que atiende a las implicaciones sociales y jurídicas del aumento de la población que busca sostener el modelo económico turístico.

Guillem Balboa, como técnico de comunicación de la UIB, ha cerrado la intervención subrayando que el objetivo final es "abrir más el foco hacia un fenómeno que [...] representa un cambio social".

Finalmente, Capellà ha revelado que, por origen, la principal comunidad extranjera en Baleares es la argentina, un dato que a menudo pasa desapercibido, lo cual, junto con el alto porcentaje de la población balear que ha migrado o es hija o hijo de migrantes, refuerza la necesidad de un análisis científico riguroso. La directora del Observatorio ha puesto el broche final recalcando la necesidad de que desde la UIB se investigue y se forme a partir del método científico para saber quiénes somos en Baleares y qué está pasando con las personas extranjeras, un proyecto que, aunque ella misma ha definido como "ambicioso", ha destacado que "es necesario".