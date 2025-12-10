El STEI carga contra Educación por una propuesta que “pone en riesgo la calidad educativa” en las escoletas de Baleares

El Stei ha expresado su rechazo a la propuesta que la conselleria de Educación llevará a la Mesa Sectorial, que limita los reuniones de los viernes con un ahorro de 520 horas, por considerar que atenta contra el modelo pedagógico de los equipos de atención temprana (EAP), activo desde 2021.

En un comunicado, el sindicato de docentes ha afirmado que el documento, que el Govern llevará a la Mesa el viernes, reduce funciones y pone en riesgo la calidad educativa y la atención a centros, alumnado y familias, especialmente en la etapa de 0-3 años.

Riesgos para el modelo de atención temprana

Según el Stei, el recorte de tiempos de coordinación elimina espacios de trabajo interno imprescindibles y degrada el funcionamiento de unos equipos diseñados para intervenir de manera preventiva.

La nueva organización horaria, que fija cinco horas lectivas diarias obligatorias en los centros, dificultará, según el STEI, las reuniones continuadas con familias, el asesoramiento a las escoletas y la coordinación con tutores y maestros de apoyo, además de limitar la autonomía de los equipos.

Actividades familiares y comunitarias en peligro

El sindicato advierte de que quedarán comprometidas propuestas familiares y comunitarias como talleres, espacios bebé o patios abiertos.