El PSIB no se fía de las inspecciones y sanciones a la oferta turística ilegal del Consell de Mallorca: "Parecen pocas"

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha recibido con "escepticismo" el balance de inspecciones realizadas y sanciones interpuestas por la institución insular a lo largo del pasado verano y ha considerado que tratan de "esconder la falta de gestión" del conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez.

Para los socialistas, según ha informado el PSIB en un comunicado, las cifras aportadas este miércoles "se deben coger con pinzas" ya que el responsable insular de Turismo "ha demostrado que no aporta información fiable".

La portavoz de los socialistas en el Consell, Catalina Cladera, ha recordado que el departamento de Rodríguez afirmó en un estudio difundido este pasado verano que un 40% de los alojamientos de alquiler turístico eran ilegales, es decir, que había unos 8.000.

"Ahora nos viene a decir que de todos estos alojamientos en 2025 se han incoado 181 expedientes sancionadores. Realmente, parecen pocos", ha dicho Cladera.

La consellera también ha subrayado que, tal y como admitió el departamento de Turismo en una respuesta escrita, hasta 52 expedientes sancionadores han caducado y ninguna de las tramitaciones ha sido trasladada a la Fiscalía.

Rodríguez también ha asegurado este miércoles que Airbnb ha retirado más de 4.400 anuncios ilegales fruto del acuerdo con el Consell de Mallorca, lo que supone la eliminación de más de 20.000 plazas del mercado ilegal.

"En todo caso podremos ir a comprobar si es cierto o no, pero no se trata más que del cumplimiento de una obligación legal de las plataformas, según la ley estatal", ha apuntado la portavoz insular del PSIB.

Cladera también ha criticado que Rodríguez "faltara a la realidad" cuando el año pasado anunció que incorporaría nuevo personal al área de inspección. "Ahora resulta que siguen anunciando para 2026 el mismo incremento de inspectores que no ha cumplido este año", ha expuesto.

Pregunta en el pleno

En el pleno del Consell de Mallorca que tendrá lugar este jueves los socialistas tienen previsto preguntar al conseller de Turismo que dé una explicación acerca de las causas por las cuales "se ha dejado de perseguir a los infractores".

Para la portavoz, detrás de las cifras aportadas por Rodríguez solo hay la intención de "maquillar la realidad", es decir, que "el Consell quiere favorecer a los de siempre y que en realidad apuesta por el turismo desbocado pero con un discurso plagado de lugares comunes y palabras vacías".