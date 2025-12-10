El PP señala que "Koldo ha empezado a tirar de la manta y apunta directamente a Armengol"
El portavoz de los populares, Sebastià Sagreras, augura que la vinculación del exasesor de Ábalos con la líder del PSIB-PSOE "es solo el comienzo"
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado esta mañana en declaraciones a los medios tras la junta de portavoces que “ha ocurrido lo que era inevitable”: que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, “empezara a tirar de la manta” en relación con el caso mascarillas y al caso PCR en Balears.
Así, Sagreras subraya que las últimas informaciones apuntan directamente a la participación de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, en la compra de pruebas diagnósticas “por indicación propia” a la empresa EuroFins Megalab, vinculada al empresario Juan Carlos Cueto y al círculo del señor Aldama.
“Koldo ha empezado a hablar y ya señala directamente a Armengol. Y creemos que esto no es más que el comienzo”, ha advertido el popular. El portavoz recuerda que el PP ha reclamado en múltiples ocasiones explicaciones al PSIB-PSOE sobre estas operaciones durante la pandemia.
Explicaciones
“No pediremos explicaciones una vez más”, afirma Sagreras, “pero ahora, puesto que el PSIB nunca las ha dado, quien las dará será el señor Koldo García”. El PP considera que las revelaciones del exasesor confirman la necesidad de esclarecer completamente la gestión y los criterios que guiaron las adjudicaciones y compras realizadas por el anterior Govern de Armengol durante la crisis sanitaria, y exige al PSIB “cesar en el silencio y asumir responsabilidades políticas”
