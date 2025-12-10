Pescadores de Baleares califican de "insulto" la propuesta para limitar los días de pesca de la flota de arrastre

La Federación Balear de Confradías de Pescadores (FBCP) ha calificado de "insulto, inmoral e indecente" la propuesta que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa para limitar los días de pesca de la flota de arrastre.

Según han lamentado en un comunicado, teniendo en cuenta que la directora general de la DG MARE de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, reconoció el esfuerzo del sector los últimos seis años en cuanto al ajuste de su actividad y los resultados sobre las poblaciones de peces, la propuesta "parece una cuchillada más a un sector hace equilibrios para sobrevivir".

A su criterio, queda comprometido el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, los intereses sociales y económicos de la actividad pesquera y la soberanía alimentaria europea.

En el caso español, la propuesta plantea una reducción del 65 por ciento de los días propuestos para 2025, que fue de 27. Así, se proponen una media de 9,5 días de actividad por embarcación.

Según el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnin, el sector pesquero del archipiélago se enfrenta a una propuesta que casi imposibilitaría la viabilidad de la actividad pesquera.

Las 'barques de bou' aportan el 70 por ciento de las capturas que se realizan en Baleares y, han advertido desde la federación, sin ellas no se pueden mantener ni la cadena de comercialización ni las cofradías.

Igualmente, han subrayado que desde la puesta en marcha del plan plurianual de pesca del mediterráneo occidental en 2019, el sector ha acatado las exigencias de la Comisión Europea, entre otras, reduciendo en un 50 por ciento los días de trabajo y cerrando zonas de pesca.

"Todo esto a la Comisión le parece insuficiente", han lamentado, defendido que hace años que se observa que las poblaciones de peces y crustáceos se están pescando a un ritmo sostenible

Con todo, el sector ha reclamado poder volver a trabajar una media de 180 días anuales y que se retire la limitación de capturas para la gamba roja.