El nuevo jefe del Estado Mayor de Baleares fue observador del acuerdo de paz en Colombia

El nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército en Baleares, José Manuel Durán Jiménez, que tomará posesión del cargo el próximo viernes, llega a Palma con una gran hoja de servicios y con gran experiencia en el mando militar. Además de veterano de la Legión, la unidad donde ha dedicado la mayor parte de su carrera, también tiene amplia experiencia en misiones internacionales. Una de las destacadas fue que dirigió la unidad de observadores, bajo el manto de Naciones Unidas, que intervino en Colombia para comprobar la legalidad del acuerdo de paz entre el gobierno de ese país y las guerrillas, dejando atrás años de conflicto. Los mandos militares consideraron que era la persona más adecuada para dirigir este grupo que actúa como observador en determinados países inmersos en conflictos.

El teniente coronel tendrá la responsabilidad en su nuevo cargo en Baleares de organizar las operaciones militares que se lleven a cabo en la isla, así como coordinar la logística de todos los medios que dispone el Ejército. Bajo su responsabilidad también recae el complicado tema del personal que trabaja para el Ejército.

José Manuel Durán es militar de carrera, con formación en la Academia General de Zaragoza, donde entró en el año 1993. Al terminar sus estudios de formación de inmediato se incorporó como teniente a la unidad de La Legión destacada en la ciudad de Ceuta. Allí ascendió a capitán, encargándose de la dirección de varias unidades.

El nuevo jefe del Estado Mayor de Baleares también ascendió a la categoría de comandante estando destinado en el tercio de La Legión en la ciudad de Melilla.

Fue a partir del año 2018, coincidiendo con su ascenso a teniente coronel, se hizo cargo del batallón de alumnos de la academia de Infantería. Se encargó de la formación y adiestramiento de los jóvenes militares. Se mantuvo en la academia hasta el año 2021, momento en el que dio otro paso en su carrera profesional. Se hizo especialista en la sección de Coordinación en el ámbito de la programación. Una de sus responsabilidades era el trabajo constante de coordinación con las unidades de la Alianza Atlántica.

Ha aprovechado su amplia experiencia y conocimiento militar para trabajar en diversas misiones internacionales. Estuvo en Kosovo, en Bosnia, Herzegovina y Afganistán, sin olvidar su papel clave como observador durante el desarrollo de los acuerdos de paz de Colombia.

El cargo que asumirá a partir del próximo viernes no tiene mucha duración. Solo se prolonga durante dos años. José Manuel Durán trabajará bajo el mando del comandante general de Baleares, el general Fernando Luis Gracia.