Marga Prohens culpa al Gobierno central de la huelga de médicos: "Es un conflicto impuesto y provocado"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su apoyo a los facultativos en huelga en Baleares y ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por un paro que, según ha afirmado, ha sido "provocado e impuesto por el Gobierno de España". La presidenta se ha expresado así ante los medios en Bruselas, donde esta tarde presentará su dictamen sobre turismo sostenible en el Comité de las Regiones.

Mensaje a los pacientes y crítica al Gobierno central

Preguntada por este tema, Prohens ha trasladado su "comprensión" a los pacientes afectados por las suspensiones de consultas, pruebas e intervenciones durante estas primeras jornadas del paro nacional convocado por los sindicatos médicos. Y ha querido dirigir el malestar hacia Madrid: "A los ciudadanos que ayer vieron suspendidas sus pruebas radiológicas, sus diagnósticos o sus intervenciones quirúrgicas: hay un único responsable. No es el Govern, no son los profesionales sanitarios. Es el Gobierno de España", ha sentenciado.

La dirigente del PP ha definido la protesta como "el principal conflicto laboral y sanitario de la legislatura" y ha acusado al Ejecutivo central de actuar "sin diálogo y sin comprensión hacia quienes nos cuidan". Según ha manifestado, el Ministerio de Sanidad mantiene un marco normativo que "empeora las condiciones laborales" del colectivo médico y ha impuesto una reforma que rechazan las comunidades autónomas.

Críticas a la izquierda y comparativa con el Govern anterior

También ha criticado que la izquierda "defiende la sanidad pública cuando está en la oposición, pero la recorta cuando gobierna". Su Govern, ha asegurado, contrasta con el anterior, puesto que ha recuperado la carrera profesional, ha desplegado pluses para zonas de difícil cobertura y está trabajando para reducir las listas de espera.

Prohens ha asegurado que la huelga está teniendo un seguimiento "muy elevado" en Baleares y ha vuelto a trasladar su apoyo "a los médicos que la están secundando de forma masiva".

Prohens critica la "doble vara de medir" del PSOE

Más allá del ámbito sanitario, la presidenta ha hablado sobre la denuncia interna en el PSOE contra el presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual. Prohens ha criticado la "doble vara de medir" del partido y ha calificado el caso como un ejemplo de "feminismo hipócrita".

Ha afirmado que el PSOE "ha pasado del ‘yo sí te creo’ a intentar silenciar las denuncias sobre altos cargos", y ha reprochado a Sánchez que se refiriese en el Congreso a "acoso laboral" cuando, ha dicho, "lo que se denuncia es acoso sexual, y las palabras importan".

Valoración sobre la condena al fiscal general

También ha valorado la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que considera un reflejo del "sanchismo". Según Prohens, la sentencia evidencia "una forma de hacer política que cuestiona la separación de poderes" y supone "la utilización de instituciones que deberían ser de todos para perseguir a una adversaria política". Con todo, ha considerado que España atraviesa "un momento grave para el Estado de derecho".