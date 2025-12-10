Llegan 246 migrantes a Baleares en menos de 24 horas

Un total de 103 personas han sido interceptados en las últimas horas a bordo de cinco pateras que han llegado a las costas de Baleares en las últimas horas y el total de migrantes entre el martes y el miércoles asciende a 246 en 14 embarcaciones.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 21.10 horas del martes se ha rescatado a 28 personas de origen subsahariano en la costa de Cabrera.

Ya este miércoles, a las 01.10 horas se ha interceptado a un total de 10 personas de origen magrebí en la costa de Roca Llisa (Ibiza). A las 01.10 horas se ha rescatado a un total de 29 personas de origen subsahariano, en el mar, al sureste de Mallorca.

Poco después, a las 02.00 horas se ha rescatado a 23 personas de origen subsahariano, en el mar, al sur de la isla de Cabrera, y a las 04.00 horas se ha interceptado a 13 personas de origen magrebí en la costa de Cabrera.