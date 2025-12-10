Le Senne anima a periodistas "a rebelarse contra el descrédito y no sucumbir a la presión del poder"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha animado este miércoles a periodistas y políticos "a rebelarse contra el descrédito y a no caer bajo la presión del poder".

En una recepción con motivo de las fiestas de Navidad a los representantes de los medios de comunicación y los periodistas que cubren habitualmente la información parlamentaria, Le Senne ha agradecido la labor de los profesionales de la comunicación para dar a conocer a la sociedad lo que sucede en la Cámara.

"Periodistas honestos"

"Hoy más que nunca necesitamos periodistas honestos, respetuosos con sus conciudadanos, amantes de la verdad, periodistas independientes, valientes, que los hay, capaces de superar la presión del poder, una presión a la que lamentablemente muchos profesionales han sucumbido, arrastrando con ellos la imagen y el prestigio de medios y cabeceras antes respetados. Un descrédito que tristemente los políticos tenemos el dudoso honor de compartir", ha afirmado.

Le Senne ha subrayado la honestidad de la profesión periodística, no exenta de dificultades, pero capaz de superar los gustos y prejuicios personales."Distinguir entre lo que está bien y lo que está mal es lo que caracteriza al buen periodista, como también al buen político y, en definitiva, a una buena persona", ha concluido.